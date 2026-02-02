Νέα μεγάλη απάτη με SMS δήθεν από τα «ΕΛΤΑ» - Τι αναφέρει

Νέα μεγάλη απάτη με SMS δήθεν από τα «ΕΛΤΑ» - Τι αναφέρει
Αναστάτωση και έντονο προβληματισμό προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν γυναίκα δέχθηκε γραπτό μήνυμα στο κινητό της, το οποίο εμφανιζόταν να προέρχεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Το μήνυμα, γραμμένο στα ελληνικά και με επίσημο ύφος, ενημέρωνε για «αποτυχημένη παράδοση πακέτου» και καλούσε την παραλήπτρια να πατήσει σύνδεσμο για να επαναπρογραμματίσει την παράδοση ή να επιλέξει σημείο παραλαβής.

Στην πρώτη ματιά, όλα έμοιαζαν πειστικά, καθώς υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένη ημερομηνία, προθεσμία για ενέργεια, ακόμα και απειλή ότι το δέμα θα επιστραφεί στον αποστολέα αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει ξεκάθαρα σημάδια απάτης. Ο αποστολέας ήταν άγνωστος αριθμός εξωτερικού, συγκεκριμένα με κωδικό +63 (Φιλιππίνες), ενώ ο σύνδεσμος που παρατίθεται δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ, παρά μόνο χρησιμοποιεί το όνομα για να παραπλανήσει.

Πρόκειται για κλασική περίπτωση phishing, δηλαδή ηλεκτρονικής απάτης, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων ή τραπεζικών στοιχείων. Συνήθως, τέτοιοι σύνδεσμοι οδηγούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες που ζητούν στοιχεία κάρτας, κωδικούς e-banking ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνται για οικονομική εκμετάλλευση των θυμάτων.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες παρόμοιες καταγγελίες που καταγράφονται σε όλη τη χώρα, με τους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται την αυξημένη χρήση ταχυμεταφορών και ηλεκτρονικών αγορών. Οι αρμόδιες αρχές και τα ίδια τα ΕΛΤΑ έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τους πολίτες να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους και να μην απαντούν σε τέτοια μηνύματα.

Η συγκεκριμένη Λαρισαία, αντιλαμβανόμενη την απάτη, δεν πάτησε τον σύνδεσμο και προχώρησε σε αναφορά του μηνύματος ως ανεπιθύμητου. Το περιστατικό όμως λειτουργεί ως ηχηρή υπενθύμιση πως κανένας οργανισμός δεν ζητά προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω SMS, και κάθε μήνυμα που δημιουργεί πίεση χρόνου ή φόβο πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη καχυποψία. Οι απάτες εξελίσσονται, αλλά η προσοχή παραμένει το ισχυρότερο όπλο των πολιτών.

