Διακοπές νερού την Τρίτη (3/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ)
Ακροπόλεως και Αγ.Βασιλείου
- ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
Ζήνωνος και Μενάνδρου
- ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ)
Νικήτα και Σεβαστουπόλεως
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Πεντάρη Παύλου και Καραϊσκάκη
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Κω και Κολονίας
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ
25ης Μαρτίου και Μιλτιάδου
