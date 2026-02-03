Διακοπές νερού την Τρίτη (3/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τρίτη (3/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ)
    Ακροπόλεως και Αγ.Βασιλείου
  • ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
    Ζήνωνος και Μενάνδρου
  • ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ)
    Νικήτα και Σεβαστουπόλεως
  • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
    Πεντάρη Παύλου και Καραϊσκάκη
  • ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
    Κω και Κολονίας
  • ΧΑΛΑΝΔΡΙ
    25ης Μαρτίου και Μιλτιάδου
