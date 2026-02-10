Ηράκλειο: Κορίτσι 4 ετών έπεσε σε... φρεάτιο - Η καταγγελία της μητέρας του

Σοβαρό ατύχημα με θύμα ένα 4χρονο κορίτσι σημειώθηκε στην οδό Εφόδου στο Ηράκλειο, όταν έπεσε σε ακάλυπτο φρεάτιο σε σημείο αυξημένης διέλευσης πεζών. Η μητέρα του παιδιού καταγγέλλει αμέλεια και ζητά να αποδοθούν ευθύνες, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για «σημείο-παγίδα» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη πιο σοβαρό δυστύχημα.

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ένα 4χρονο κορίτσι, όταν έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο επί της οδού Εφόδου στην πόλη του Ηρακλείου, σε σημείο από το οποίο διέρχεται καθημερινά μεγάλος αριθμός πολιτών. Το περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, στην εκπομπή της ΚΡΗΤΗ TV, «Κρήτη Σήμερα».

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το ατύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που η 4χρονη ανέβαινε στο πεζοδρόμιο, όταν ξαφνικά -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- «την κατάπιε η γη», καθώς έπεσε μέσα στο ακάλυπτο φρεάτιο.

Η μητέρα, αντιλαμβανόμενη άμεσα τι είχε συμβεί, έσπευσε να ανασύρει το παιδί και διαπίστωσε ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά στην περιοχή της κοιλιάς. Παρά το σοκ, η μητέρα μετέβη στο ήδη προγραμματισμένο ραντεβού στην παιδίατρο, μόνη της με τη 4χρονη κόρη και τον 2χρονο γιο της.

Η παιδίατρος, βλέποντας τη σοβαρότητα του τραύματος, έκρινε αναγκαία την άμεση μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι γιατροί, το παιδί στάθηκε ιδιαίτερα τυχερό, καθώς όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, αν ο τραυματισμός είχε σημειωθεί λίγο πιο ψηλά, δεν θα είχε προλάβει να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Η 4χρονη νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες και πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Το φρεάτιο, όπως καταγγέλλεται, βρίσκεται σε σημείο αυξημένης διέλευσης πεζών και, παρότι έχει πλέον καλυφθεί, η μητέρα επισημαίνει πως πρόκειται για «σημείο-παγίδα».

Το μήνυμά της είναι σαφές «να εντοπιστεί ο υπεύθυνος και να διασφαλιστεί ότι όλοι θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πριν σημειωθεί κάποιο ακόμη πιο σοβαρό ατύχημα ή ακόμη και δυστύχημα».