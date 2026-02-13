Το θρυλικό L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda στην Σπάρτη

Για ακόμη μία χρονιά, το L’Etape Greece by Tour de France presented by ŠKODA επιστρέφει, απευθυνόμενο σε ερασιτέχνες ποδηλάτες κάθε επιπέδου που αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή αθλητική συμμετοχή. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία, εμπνευσμένη από το πνεύμα του θρυλικού Tour de France, που συνδυάζει πρόκληση, οργάνωση υψηλών προδιαγραφών και προσωπική υπέρβαση.

Το L’Etape Greece by Tour de France presented by ŠKODA δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους πιο έμπειρους ή γρήγορους ποδηλάτες. Αντίθετα, αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση για όσους θέλουν να βγουν από τη ρουτίνα, να θέσουν έναν ξεκάθαρο στόχο και να δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε συνθήκες που προσομοιάζουν σε επαγγελματικό αγώνα με τη φιλοσοφία του Γύρου της Γαλλίας, με έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας.

Ως μέρος της διεθνούς ερασιτεχνικής σειράς του Tour de France, το L’Etape πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε επιλεγμένους προορισμούς παγκοσμίως, ακολουθώντας ενιαία standards οργάνωσης και αγωνιστικής εμπειρίας. Στην Ελλάδα διοργανώνεται από το 2023 και έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερους από 6.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διοργάνωση υλοποιείται από την ευΖΗΝ feelόsophy, σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς, ενώ η Kosmocar – ŠKODA στηρίζει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το L’Etape Greece ως Ονομαστικός Χορηγός και Επίσημος Mobility Partner, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη σχέση της με τον κόσμο της ποδηλασίας.

Τρεις διαδρομές, κοινή φιλοσοφία

Το 2026 L’Etape Greece by Tour de France presented by ŠKODA προσφέρει τρεις διαφορετικές επιλογές συμμετοχής, καλύπτοντας διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και στόχων:

The Race , για όσους αναζητούν τη μεγάλη αγωνιστική πρόκληση και την αυθεντική εμπειρία Tour de France.

, για όσους αναζητούν τη μεγάλη αγωνιστική πρόκληση και την αυθεντική εμπειρία Tour de France. The Ride , μια πιο σύντομη αλλά απαιτητική διαδρομή, ιδανική για ποδηλάτες που αγαπούν την ταχύτητα και τη στρατηγική.

, μια πιο σύντομη αλλά απαιτητική διαδρομή, ιδανική για ποδηλάτες που αγαπούν την ταχύτητα και τη στρατηγική. The Fun Ride, μια εύκολη μη αγωνιστική επίπεδη διαδρομή για όλες τις ηλικίες, για όλους τους ποδηλάτες, για πολύ fun!

Κοινός παρονομαστής και των τριών είναι η αίσθηση συμμετοχής σε έναν διεθνή θεσμό που ξεπερνά τα όρια ενός απλού αγώνα και λειτουργεί ως προσωπική εμπειρία ζωής.

Για όσους σκέφτονται ότι «δεν είναι ακόμη έτοιμοι», το μήνυμα του 2026 L’Etape Greece by Tour de France presented by ŠKODA είναι σαφές: δεν πρόκειται για έναν αγώνα που απευθύνεται μόνο στους κορυφαίους, αλλά σε όσους τολμούν να δοκιμάσουν, να εξελιχθούν και να κάνουν το βήμα πέρα από τα συνηθισμένα. Οι εγγραφές αποτελούν την αφετηρία για μια εμπειρία που μένει χαραγμένη πολύ μετά τον τερματισμό.