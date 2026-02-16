Βίντεο-ντοκουμέντο: Η «τρελή» πορεία μεθυσμένου οδηγού που κατέληξε με το ΙΧ σε αυλή καταλύματος

Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) στα Χανιά, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Κολυμπαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 00:30 ο οδηγός κινούνταν στον δρόμο των Μινωθιανών όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, εισήλθε σε αυλή τουριστικού καταλύματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αγροτικό όχημα.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb:

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές τόσο στα δύο οχήματα όσο και σε αντικείμενα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο του καταλύματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 42χρονος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με τις μετρήσεις να δείχνουν επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από το επιτρεπόμενο όριο. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου 2026 σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Όπως αναφέρεται, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. όχημα και ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, εισήλθε στον προαύλιο χώρο καταλύματος, προκαλώντας ζημιές τόσο στον χώρο όσο και σε σταθμευμένο Ι.Χ.Φ. όχημα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.