Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Αδιάβατη η περιφερειακή στο Σχιστό

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και σήμερα (18/02) καθώς η κίνηση έχει κάνει από νωρίς την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με τον χάρτη της Τροχαίας, η περιφερειακή στο Σχιστό είναι από νωρίς στο κόκκινο ενώ και ο Κηφισός παρουσιάζει δυσκολίες στο ρεύμα ανόδου, την ίδια ώρα που τα έργα στην Αττική Οδο δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της κίνησης.

Τέλος, καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του Αμαρουσίου.