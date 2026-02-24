Διακοπές νερού την Τρίτη (24/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΜΕΝΙΔΙΑΤΙΚΑ)
Δήλου και Ήρας
- ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΙΛΙΣΙΑ)
Ανακρέοντος και Ούλοφ Πάλμε
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ)
Επαμεινώνδα και Ναυαρίνου
