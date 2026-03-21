Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί σήμερα στους Αρμένους Ρεθύμνου, στη διακλάδωση προς Αμπελάκι, με σοβαρές συνέπειες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο οδηγός του αγροτικού οχήματος, περίπου 60 ετών, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πληροφορίες του Neakriti.gr, αναφέρουν ότι από τη σύγκρουση ο οδηγός εκτινάχτηκε από το αυτοκίνητο και έπεσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει τη ζωή του λίγη ώρα αργότερα.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, που βρίσκονται στην εφηβεία. Οι ίδιοι απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των εμπλεκόμενων στο τροχαίο, χωρίς όμως να χρειαστεί να επέμβει, καθώς οι τραυματίες είχαν ήδη βγει από τα οχήματα. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο οδηγό του αγροτικού, ενώ η Αστυνομία ρύθμισε την κυκλοφορία και διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.