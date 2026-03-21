Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Κυριακή 22 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων.

Επίσης, αύριο είναι η Δ' Κυριακή των Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος)

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Δρόσος

Δροσίδα

Δροσούλα

Δροσία

Δρόσω

Δροσοσταλία

Δροσοσταλίδα

Δροσίς



Αγία Δροσίδα και των συν αυτή πέντε Παρθένων

Η Αγία Δροσίδα, ήταν κόρη του αυτοκράτορα Τραϊανού (98-117), ο οποίος βασάνιζε και θανάτωνε πολλούς χριστιανούς, των οποίων τα λείψανα άφηνε άταφα. Όμως πέντε «κανονικές», δηλαδή πέντε παρθένες, έβγαιναν κρυφά τη νύκτα και ενταφίαζαν τα λείψανα των χριστιανών στο ασκητήριό τους.

Στο έργο αυτό βοηθούσε και η Δροσίδα, η οποία είχε παραδειγματιστεί από τη ζωή και τη προσφορά των μοναχών. Ο μνηστήρας της όμως, παρακολούθησε την Δροσίδα και τη συνέλαβε την ώρα του ενταφιασμού. Όταν η αγία και οι πέντε μοναχές παρουσιάστηκαν στον Τραϊανό, ο αυτοκράτορας ταραγμένος διέταξε να θανατώσουν αμέσως τις πέντε μοναχές και να φυλάττουν με προσοχή την κόρη του.

Η αγία κατόρθωσε κάποιο βράδυ να διαφύγει από τα ανάκτορα και βρήκε καταφύγιο στο σπίτι κάποιων χριστιανών. Εκεί έπειτα από οκτώ ημέρες και ενώ προσευχόταν, εκοιμήθη ειρηνικά.

