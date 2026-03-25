25η Μαρτίου: Γιατί τη σημερινή μέρα τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά;

Το έθιμο καλεί στο οικογενειακό τραπέζι την 25η Μαρτίου να προσφέρεται μπακαλιάρος, συνοδεία σκορδαλιάς.

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η παλαιότερη και πιο αυστηρή χρονική περίοδος νηστείας για την ορθόδοξη εκκλησία. Στην έναρξη της καθιέρωσης της, περί τον 4ο αιώνα μ.Χ., προβλεπόταν μάλιστα κατά τα μοναχικά πρότυπα ξηροφαγία, με τους πιστούς να τρώνε μόνο μια φορά την ημέρα κι αυτή μετά τις 3 το μεσημέρι.

Μέσα στην περίοδο της Τεσσαρακοστής η νηστεία καταλύεται, διαφοροποιείται δηλαδή, τρεις φορές, δίνοντας μια ευκαιρία στους πιστούς για ενδυνάμωση μιας και η νηστεία αυτή είναι η πιο αυστηρή.

Η πρώτη από αυτές τις εξαιρέσεις είναι ανήμερα της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως έχει καθιερωθεί η 25η Μαρτίου. Πρόκειται για μια χαρμόσυνη εορτή μέσα στην περίοδο του πένθους της Σαρακοστής και επειδή είναι θεομητορική εορτή, αφιερωμένη στην Παναγία και ως εκ τούτου ιδιαίτερα σημαντική, καταλύονται το ψάρι, το έλαιο και ο οίνος.

Όσον αφορά τη δεύτερη ημέρα διαφοροποίησης της νηστείας, αυτή είναι η Κυριακή των Βαΐων, η οποία είναι Δεσποτική εορτή, αφιερωμένη δηλαδή στον επίγειο βίο του Ιησού, οπότε οι πιστοί καταναλώνουν και πάλι ψάρι, λάδι και κρασί.

Κατάλυση του λαδιού γίνεται και τη Μεγάλη Πέμπτη, εις ανάμνηση της παραδόσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα, τη Μεγάλη Πέμπτη τελείται και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία τελείται μόλις 10 φορές το χρόνο.

Το έθιμο του μπακαλιάρου

Παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας του Ευαγγελισμού, η οποία έχει πια διττή σημασία για τον Ελληνισμό, καθώς συμπίπτει από το 1838 με τον εορτασμό της Επανάστασης του 1821, είναι ο μπακαλιάρος και μάλιστα συνοδεία της γνωστής σκορδαλιάς.

Η εξήγηση για τη γευστική αυτή συνήθεια είναι αρκετά απλή κι έχει να κάνει κυρίως με την αδυναμία των κατοίκων της ενδοχώρας να προμηθεύονται άμεσα και οικονομικά φρέσκο ψάρι. Παρά το ότι ο μπακαλιάρος δεν είναι ένα «ελληνικό» ψάρι, καθώς απαντάται κυρίως στις ακτές του βορειοανατολικού Ατλαντικού, το γεγονός ότι γίνεται παστός τον καθιστά ένα τρόφιμο φθηνό κι εύκολο στη συντήρηση.

Ο μπακαλιάρος έφτασε στο ελληνικό τραπέζι περί τον 15ο αιώνα και καθιερώθηκε άμεσα ως το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου, καθώς με εξαίρεση τα νησιά μας, το φρέσκο ψάρι αποτελούσε πολυτέλεια για τους φτωχούς κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας. Έτσι, ο παστός μπακαλιάρος, που δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη συντήρηση, αποτέλεσε την εύκολη και φθηνή συνάμα λύση, έθιμο που κρατά μέχρι τις μέρες μας.

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ασταμάτητοι οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή – Πρωτοβουλία Τραμπ για επιστροφή στη διπλωματία με την πρόταση των 15 σημείων

05:52ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα στην αργία της 25ης Μαρτίου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Γιατί τη σημερινή μέρα τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά;

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

04:02ΕΡΓΑΣΙΑ

53η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο, πάνω από 35 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας

03:36ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ: «Η πρώτη φάση του σχεδίου για τη Γάζα απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα»

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: 69 οι νεκροί από την αεροπορική τραγωδία – Πολιτική κόντρα για τη συντριβή του C-130 Hercules

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Μακάβρια ανακάλυψη στην Κένυα: Εντοπίστηκε ομαδικός τάφος με 32 πτώματα – Τα 25 ήταν νήπια

02:26ΕΘΝΙΚΑ

Διακήρυξη Τραμπ για την 25η Μαρτίου: «Η Ελλάδα λίκνο της Δημοκρατίας – Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού»

02:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Ελλάδα και άλλα επτά κράτη ζητούν τέλος στους εποικισμούς και εφαρμογή λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

01:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street – Επέστρεψε η αβεβαιότητα στους επενδυτές

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ στον ΟΗΕ: Δεν συμμετέχουμε στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν – Συνεχίζονται τα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους

00:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 19-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR, 12η ήττα για Ολυμπιακό

00:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

00:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Ρισόν Χολμς

00:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Χέιζ-Ντέιβις»

00:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο – Κοντά στα Ιωάννινα το επίκεντρο

Novibet
13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

02:26ΕΘΝΙΚΑ

Διακήρυξη Τραμπ για την 25η Μαρτίου: «Η Ελλάδα λίκνο της Δημοκρατίας – Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού»

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (26/3)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Γιατί τη σημερινή μέρα τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά;

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR 104-107: Η «αυτοκρατορία» αντεπιτίθεται με... μπασκετάρα

22:58LIFESTYLE

Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson - «Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»

20:20WHAT THE FACT

Σκορδαλιά: Πώς θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά του σκόρδου

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικός κολοσσός καταργεί θέσεις οικονομικής θέσης υπέρ ακριβότερων premium καμπινών

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ασταμάτητοι οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή – Πρωτοβουλία Τραμπ για επιστροφή στη διπλωματία με την πρόταση των 15 σημείων

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο -«50ρηδες, 60άρηδες δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά»

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το αμερικανικό σχέδιο 14+1 σημείων προς το Ιράν

00:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Ρισόν Χολμς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ