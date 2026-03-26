Κρήτη: 5χρονο κορίτσι από το Ιράκ φιλοξενείται στο ΠΑΓΝΗ, αφού συνελήφθη η μητέρα του

Ένα 5χρονο κορίτσι από το Ιράκ φιλοξενείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη, αφού η μητέρα του συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το patris.gr, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το πρωί της Κυριακής, όταν κατά τον έλεγχο επιβίβασης εκείνου και της μητέρας του οι αστυνομικοί του Αερολιμένα Ηρακλείου διαπίστωσαν ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα ήταν πλαστά.

Η μητέρα οδηγήθηκε στα κρατητήρια ενώ το μικρό παιδί για προσωρινή φιλοξενία στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι η δεύτερη φορά που το παιδί φιλοξενείται σε νοσοκομείο. Στις αρχές Μαρτίου και πάλι η γυναίκα – που εξετάζεται εάν είναι η βιολογική μητέρα της 5χρονης- επιχείρησε να ταξιδέψει με το παιδί από το αεροδρόμιο Αθηνών με πλαστά έγγραφα και συνελήφθη.

Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε φροντίσει το κορίτσι, το οποίο φιλοξενήθηκε τότε στο Παίδων Αγία Σοφία. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, η μητέρα και το κοριτσάκι βρέθηκαν λίγες ημέρες αργότερα στο Ηράκλειο με σκοπό να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας.

Το παιδί είναι καλά στην υγεία του, απολαμβάνει τη ζεστασιά και την αγάπη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Βρίσκεται μόνο του σε ένα θάλαμο της παιδιατρικής κλινικής και παίζει με παιχνίδια που του έφερε το προσωπικό.

Για την ασφάλεια του και μέχρι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για την βιολογική του μητέρα, έξω από το δωμάτιο του νοσοκομείου υπάρχει φύλαξη από αστυνομικούς.