ΟΑΣΘ: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα λεωφορεία

Αύξηση των προστίμων για όσους δεν πιάνονται χωρίς εισιτήριο στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ προβλέπει διάταξη του υπουργείου Μεταφορών που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο ορίζεται στα 50 ευρώ.

Πώς θα μειωθεί το πρόστιμο στο μισθό

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό, εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης, απευθύνει έκκληση για συμμόρφωση και καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν και να επικυρώνουν εισιτήριο σε κάθε μετακίνηση.

Στη Θεσσαλονίκη ισχύει ένα από τα φθηνότερα εισιτήρια στην Ευρώπη, μόλις 60 λεπτά και 30 λεπτά για όσους δικαιούνται μειωμένο. Πρόκειται για μια καθαρά κοινωνική πολιτική που πρέπει να στηριχθεί από όλους», σημειώνει.

Ο ίδιος τονίζει ότι η αύξηση των προστίμων δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην καλλιέργεια συνείδησης και σεβασμού απέναντι στους συνεπείς επιβάτες και στον Οργανισμό. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ρισκάρει κανείς να πληρώσει 100 ευρώ, όταν μπορεί με ελάχιστο κόστος να μετακινείται νόμιμα», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια είναι κρίσιμα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του ΟΑΣΘ, καθώς συμβάλλουν στην ανανέωση του στόλου, την ενίσχυση του προσωπικού και τη βελτίωση των υποδομών.