Αλλαγή ώρας και «Ώρα της Γης» το Σαββατοκύριακο - Πώς επηρεάζουν την ενέργεια

Γιατί αλλάζουμε ώρα και πώς συνδέεται με την εξοικονόμηση ενέργειας - Παγκόσμια δράση για το περιβάλλον το Σάββατο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Την Κυριακή 29 Μαρτίου αλλάζει η ώρα και οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας την έναρξη του θερινού ωραρίου.
  • Η αλλαγή ώρας αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός και στην εξοικονόμηση περίπου 210 ωρών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους επτά μήνες εφαρμογής της.
  • Η θερινή ώρα θα ισχύει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.
  • Το Σάββατο πραγματοποιείται για 20η χρονιά η «Ώρα της Γης», με συμμετοχή πολιτών και οργανισμών που σβήνουν φώτα και προωθούν δράσεις για την κλιματική αλλαγή.
  • Η «Ώρα της Γης» περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε παγκόσμια εμβληματικά σημεία και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Αλλάζει τα ξημερώματα της ερχόμενης Κυριακής, 29 Μαρτίου, η ώρα, όταν και θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα μπροστα, «χάνοντας» έτσι και μία ώρα ύπνου.

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή της ώρας

Η αλλαγή ώρας, ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μετάβαση μεταξύ της θερινής και της χειμερινής περιόδου, με κύριο στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός. Η αλλαγή της ώρας γίνεται πάντα Κυριακή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στις ημέρες που είναι εργάσιμες και ενδέχεται να διαταραχθεί το ωράριο εργασίας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να προσαρμοστούν στο νέο ωράριο πριν ξεκινήσει η νέα εβδομάδα.

Στο τραπέζι έχει πέσει η άρση του μέτρου και η υιοθέτηση σταθερού ωραρίου και δη του θερινού και μάλιστα είχε αποφασιστεί να ισχύσει, ωστόσο, η απόφαση συνέπεσε με την έκρηξη της πανδημίας του κορονοϊού κι έτσι η απόφαση ανεστάλη επ' αόριστον.

Οπότε, την Κυριακή 29 Μαρτίου για μία ακόμα φορά, στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα πρέπει να δείξουν 04:00 και παρόλο που μία ώρα ύπνου μπορεί να «χαθεί», τα οφέλη είναι πολλαπλά, κυρίως για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατά τους επτά μήνες της εφαρμογής του θερινού ωραρίου υπολογίζεται ότι εξοικονομούμε περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός. Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Η Ώρα της Γης το Σάββατο

Για 20η χρονιά φέτος θα πραγματοποιηθεί και η «Ώρα της Γης», η οποία ξεκίνησε ως μια απλή συμβολική ενέργεια και έχει εξελιχθεί σε διεθνή πλατφόρμα κινητοποίησης. Εκατομμύρια πολίτες, πόλεις και οργανισμοί συμμετέχουν για να ενισχύσουν την κλιματική δράση.

Έτσι, το Σάββατο, από τις 20:30 έως τις 21:30, οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά, σβήνοντας περιττά φώτα και συσκευές, χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς, μειώνοντας την κατανάλωση κρέατος και υποστηρίζοντας πολιτικές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε πολλές πόλεις, το σβήσιμο των φώτων συνοδεύεται από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες: από την Ακρόπολη στην Ελλάδα μέχρι την Όπερα του Σίδνεϊ, εμβληματικά μνημεία μένουν στο σκοτάδι ως σύμβολο παγκόσμιας αλληλεγγύης.

Οι πόλεις αξιοποιούν την ημέρα για δενδροφυτεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, πράσινες υποδομές και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Στην Ελλάδα, δημοτικές αρχές και περιβαλλοντικοί φορείς οργανώνουν εργαστήρια βιωσιμότητας και ενημερωτικές δράσεις για τους πολίτες.

Η Ώρα της Γης, διοργανώνεται από την WWF και συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε το 2007 στο Σίδνεϊ ως τοπική πρωτοβουλία. Οι κοινότητες ενώνουν δυνάμεις για να δείξουν ότι νοιάζονται για τον πλανήτη. Μάλιστα το 2015, η Ιταλίδα αστροναύτης Σαμάνθα Κριστοφορέτι συμμετείχε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, κρατώντας ένα πλακάτ με το μήνυμα «Change Climate Change».

Η «Ώρα της Γης» του 2025

Στη δράση συμμετείχε το 2025 και ο δήμος Αθηναίων σβήνοντας τα φώτα στο δημαρχιακό μέγαρο στην πλατεία Κοτζιά, το δημαρχείο της οδού Λιοσίων, το δημαρχείο της οδού Πατησίων, την Τεχνόπολη, τη δημοτική αγορά Κυψέλης, το μουσείο Μαρία Κάλλας και την εστία των Αθηνών του κέντρου υποδοχής και αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων.

«Ώρα της Γης και κλείνουμε σήμερα, στις 20:30 τα φώτα σε δημοτικά κτίρια και συμβάλουμε και εμείς στην προσπάθεια να μειώσουμε τους ρύπους, για να κάνουμε περισσότερο πράσινο τον πλανήτη μας και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής», είχε δηλώσει στην περσινή δράση ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, λίγη ώρα πριν τη συσκότιση.

Αρκετοί νέοι, και όχι μόνο, είχαν συγκεντρωθεί στον λόφο Φιλοπάππου και στον Λυκαβηττό για να παρακολουθήσουν τη συσκότιση.

