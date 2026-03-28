Θεσσαλονίκη: Κρατούσε τη 13χρονη σπίτι – Το «Χαμόγελο» είχε ενημερώσει την ΕΛΑΣ από την Πρωτοχρονιά

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δράση του 23χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι προμήθευε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις κακοποιούσε σεξουαλικά.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε κλήση την Πρωτοχρονιά στην εθνική τηλεφωνική γραμμή SOS «1056» από παρέα εφήβων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ανέφεραν ότι «23χρονος από τον οποίο προμηθεύονται ναρκωτικά, κρατούσε στο σπίτι του 13χρονη, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και την πίεζε να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του».

«Οι ανήλικοι είχαν ενημερωθεί ότι η 13χρονη κινδύνευε. Φοβούμενοι ότι ο ενήλικας θα την κακοποιήσει και επειδή όπως ενημέρωσαν το είχε κάνει σε άλλα κορίτσια, κάλεσαν στην εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS “1056”, ζητώντας βοήθεια και κατευθύνσεις», προστίθεται.

«Άμεσα στελέχη της τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσαν και έδωσαν τις πληροφορίες που είχαν αναφέρει οι ανήλικοι στην Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης και τον αρμόδιο αστυνόμο βάρδιας. Μετά την έρευνα του Χαμόγελου του Παιδιού ενημερώθηκε ότι ο ενήλικας δεν είχε εντοπιστεί και ότι η 13χρονη είχε φύγει από το σπίτι του. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, για τα παραπάνω ενημερώθηκε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης», επεσήμανε ακόμη το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο 23χρονος κατηγορείται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα και καπνού και αλκοόλ.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια.

Κατά το προηγούμενο έτος τόσο εντός του σπιτιού του όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος τους.

Ο Κώστας Γιαννόπουλος τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο να έχουμε φτάσει σε τέτοια κατάσταση» αναφορικά με την ασυδοσία για τα ναρκωτικά και την ευκολία με την οποία διακινούνται ακόμη και σε ανήλικους, μιλώντας σήμερα (28/03) στην ΕΡΤ.

