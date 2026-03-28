Πρέβεζα: Κεραυνός «χτύπησε» σπίτι μέσα στη νύχτα - Σκηνές τρόμου για οικογένεια, δείτε εικόνες

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε κατοικία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και έντονο σοκ στους ενοίκους που βρίσκονταν μέσα.

Σύμφωνα με το prevezatoday.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, την ώρα που το ζευγάρι κοιμόταν ανυποψίαστο. Ξαφνικά, ένας εκκωφαντικός θόρυβος «τάραξε» το σπίτι, με τους ίδιους να περιγράφουν την εμπειρία σαν να «έπεσεε βόμβα» πάνω τους.

Ο κεραυνός χτύπησε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα, ενώ η ένταση της πρόσκρουσης προκάλεσε ζημιές και στο εσωτερικό. Συγκεκριμένα, έσπασε τοιχίο στο τζάκι, ενώ το σπίτι βυθίστηκε αμέσως στο σκοτάδι λόγω διακοπής ρεύματος.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, η εκκένωση του κεραυνού πέρασε σε απόσταση λίγων εκατοστών από την κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, γεγονός που θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, τόσο στη στέγη όσο και στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της καταστροφής.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, με την οικογένεια να προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ.