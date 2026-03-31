ΑΑΔΕ: Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της για τον «νέο» ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικαίωση Τυχεροπούλου

Ανακοίνωση, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την καθαίρεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, εξέδωσε την Τρίτη η ΑΑΔΕ

Μιχάλης Παπαδάκος

ΑΑΔΕ: Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της για τον «νέο» ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικαίωση Τυχεροπούλου
Η ΑΑΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την «παράνομη και καταχρηστική» καθαίρεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Στην ανακοίνωσή της, αναφέρει: «Σχετικά με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην ΑΑΔΕ, που διαδέχθηκε τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζουν ότι η εν λόγω απόφαση αφορά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από τη μεταφορά του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Εννοείται ότι, κατόπιν μελέτης της, η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει την απόφαση εντός του πλαισίου που προβλέπει ο νόμος, εξετάζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις που έχει για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».

Δικαίωση Τυχεροπούλου

«Με την υπ’ αριθ. 411/2026 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει πλήρως την κα Παρασκευή Τυχεροπούλου και ακυρώνει την απόφαση της διοίκησης Μπαμπασίδη, με την οποία καθαιρέθηκε από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και τοποθετήθηκε σε θέση πρωτοκόλλου, χωρίς πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και χωρίς ουσιαστικά καθήκοντα.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η καθαίρεσή της ήταν παράνομη και καταχρηστική, επισημαίνοντας ότι η ενάγουσα διέθετε αποδεδειγμένη εμπειρία, επάρκεια και εξειδίκευση στον τομέα των ελέγχων, ενώ η απομάκρυνσή της από τον τότε Πρόεδρο Κ. Μπαμπασίδη, δεν ερείδεται σε αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια αλλά συνιστά δυσμενή μεταχείριση οφειλόμενη μη δικαιολογούμενη από τις ανάγκες της υπηρεσίας αλλά οφειλόμενη σε μη αρεστές στη Διοίκηση συμπεριφορές της.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η κα Τυχεροπούλου άσκησε τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και προσήλωση στη νομιμότητα, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εργασία της, κρίνοντας ότι η μετακίνησή της σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο οδήγησε σε πλήρη υπηρεσιακή της απαξίωση.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο διατάσσει:

• την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης.

• την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη,

• την καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, καθώς και

• την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων.

Η απόφαση αυτή συνιστά πλήρη δικαστική επιβεβαίωση ότι η απομάκρυνση της κας Τυχεροπούλου δεν αποτέλεσε νόμιμη διοικητική επιλογή, αλλά αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια, που στράφηκε κατά ενός στελέχους το οποίο άσκησε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κα Τυχεροπούλου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρείται στην ίδια υποβαθμισμένη θέση, ακόμη και μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γεγονός που, μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση, καθίσταται πλέον απολύτως αδικαιολόγητο και ανεπίτρεπτο».

