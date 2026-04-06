Πλακιας: «Ο πραγματογνώμονάς σας έχει στα χέρια του τα βίντεο 3 χρόνια τώρα - Γιατί δεν τα δώσατε;»

«Δεν βρήκαν φορτίο ούτε εύφλεκτο υλικό, βρήκαν υλικό που συσχετίζεται με την διαμόρφωση του χώρου τις πρώτες ώρες μετά την σύγκρουση» λέει ο Νίκος Πλακιάς

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που σχετίζονται με το δυστύχημα στα Τέμπη βρίσκονται στη δικογραφία εδώ και τρία χρόνια και έχουν δοθεί στους δικαστικούς πραγματογνώμονες.
  • Το υλικό δεν αποδεικνύει την ύπαρξη παράνομου φορτίου ή εύφλεκτου υλικού, αλλά καταγράφει τη διαμόρφωση του χώρου τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση.
  • Υπάρχει κριτική για την καθυστέρηση στην κοινοποίηση του πλήρους βιντεοληπτικού υλικού στους συγγενείς των θυμάτων και τους δικηγόρους τους.
  • Η δίκη για τα βίντεο δεν σχετίζεται με την κύρια δίκη στη Λάρισα και αφορά κυρίως την ανάκτηση και διαγραφή συγκεκριμένων βίντεο.
  • Ζητείται να σταματήσει η παραπληροφόρηση και η διασπορά ψευδών ειδήσεων που επηρεάζουν αρνητικά τους συγγενείς των θυμάτων.
Να σταματήσει η παραπληροφόρηση και η συνεχής ροή ψευδών ειδήσεων, μόνο και μόνο για τη δημοσιότητα και για να μην καταρρεύσει το αφήγημα εις βάρος των συγγενών» ζητά ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα στη δίκη για τα «χαμένα βίντεο» των Τεμπών.

Όσο για το βιντεοληπτικό υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, ο κ. Πλακιάς τονίζει πως τα συγκεκριμένα βίντεο και οι φωτογραφίες υπάρχουν στη δικογραφία εδώ και τρία χρόνια. «Βέβαια ούτε φορτίο βρήκαν ούτε εύφλεκτο υλικό. Βρήκαν υλικό που συσχετίζεται με την διαμόρφωση του χώρου τις πρώτες ώρες μετά την σύγκρουση» λέει ο κ. Πλακιάς και στηλιτεύει τις πρώτες αντιδράσεις: «Αρχίσανε (αφού πάει πάλι κουβά το αφήγημα του φορτίου) να λένε πόσο κρίσιμα είναι τα δεδομένα βίντεο για το μπάζωμα και να μην πάνε στράφι η όλη διαδικασία της δίκης».

Ο Νίκος Πλακιάς, έθεσε το ερώτημα στον έναν δικηγόρο που ξέρει τη δικογραφία: «Γιατί δεν δώσατε τόσο καιρό τώρα στους συγγενείς εκεί στο δικαστήριο όπως και σε όλους μας τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχει στα χέρια του τρία χρόνια τώρα ο πραγματογνώμονας σας τα οποία είναι πολλαπλάσια από αυτά των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Τι τα κρατάτε; Έχετε τα πνευματικά δικαιώματα αυτών;» είπε για να προσθέσει: «Να τα δείξετε στους συγγενείς και να μην τους ταλαιπωρείτε άλλο με αφηγήματα και ιστορίες με δράκους».

«Να βάλουμε λίγο στην σειρά και την υπόθεση των βίντεο γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί έχουν μπερδευτεί με την συνεχή ροή πληροφοριών γύρω από την επίμαχη δίκη (η οποία τονίζω δεν έχει καμμία σχέση με την κύρια δίκη που ξεκίνησε στην Λάρισα πριν δύο εβδομάδες)
Η δίκη για τα βίντεο είχε σκοπό την μη ανάκτηση αυτών τις πρώτες ημέρες από τον ανακριτή όπως και την διαγραφή ορισμένων από αυτά .
Βέβαια μετά από δύο χρόνια βρέθηκαν τα τρία βίντεο με την πορεία της εμπορικής τα οποία ποτέ κανένας !!!
Και το τονίζω ότι ποτέ κανένας από τους πέντε έξι δικηγόρους που παραβρίσκονται στην δίκη αυτή ( μιας και ο αριθμός των οικογενειών που δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας είναι μόνο 16 )
δεν αμφισβητεί ένα μισή χρόνο τώρα την αυθεντικότητα αυτών !!!
Ούτε καν για τα προσχήματα μετά και από τις προκλήσεις του Καρπεναρου να τα πάρουν για να δουν την αυθεντικότητα τους .
Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δίκη μιλάμε .
Κατά την πορεία της δίκης και κατά την κατάθεση των δικαστικών πραγματογνωμόνων λέχθηκε ότι οι συγκεκριμένοι είχαν βίντεο και υλικό στους υπολογιστές τους από τις πρώτες ώρες του εγκλήματος.
Αμέσως οι εκεί δικηγόροι άρχισαν τα γνωστά :
Τι κρύβουν τα βίντεο ;
Δείχνουν το παράνομο φορτίο ;
Δείχνουν στοιχεία για εύφλεκτο υγρό;
Τα γνωστά .
Κατά την διακοπή της δίκης την εβδομάδα που μας πέρασε δόθηκε στους δικηγόρους το πρώτο μέρος από το υλικό που είχαν στην κατοχή τους οι δικαστικοί πραγματογνώμονες.
Βέβαια ούτε φορτίο βρήκαν ούτε εύφλεκτο υλικό.
Βρήκαν υλικό που συσχετίζεται με την διαμόρφωση του χώρου τις πρώτες ώρες μετά την σύγκρουση.
Και αρχίσανε ( αφού πάει πάλι κουβά το αφήγημα του φορτίου )να λένε πόσο κρίσιμα είναι τα δεδομένα βίντεο για το μπάζωμα και να μην πάνε στράφι η όλη διαδικασία της δίκης .
Βέβαια για να γνωρίζεται και εσείς δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και θα το μάθουμε τώρα μιας και μέσα στην δικογραφία υπάρχουν τα συγκεκριμένα βίντεο και φωτογραφίες εδώ και τρία χρόνια .
Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά την δικογραφία θα τις δει .
Μπορεί όχι όλες αλλά τις κύριες και τις βασικές θα τις δει .
Ας σταματήσει λοιπόν αυτή η παραπληροφόρηση και η συνεχείς ροή ψευδών ειδήσεων, μόνο και μόνο για τη δημοσιότητα και την μην κατάρρευση του αφηγήματος εις βάρος των συγγενών .
Από ότι βλέπω την δικογραφία την γνωρίζει μόνο ένας από τους πέντε δικηγόρους εκεί και την χειρίζεται όπως αυτός θέλει απέναντι στους άλλους που δεν την έχουν ανοίξει καν .
Και για το τέλος ένα ερώτημα για τον δικηγόρο που ξέρει την δικογραφία.
Γιατί δεν δώσατε τόσο καιρό τώρα στους συγγενείς εκεί στο δικαστήριο όπως και σε όλους μας τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχει στα χέρια του τρία χρόνια τώρα ο τεχνικός σύμβουλος σας τα οποία είναι πολλαπλάσια από αυτά των δικαστικών πραγματογνωμόνων.
Τι τα κρατάτε;
Έχετε τα πνευματικά δικαιώματα αυτών ;
Να τα δείξετε στους συγγενείς και να μην τους ταλαιπωρείτε άλλο με αφηγήματα και ιστορίες με δράκους».

