Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου από χώρο φιλοξενίας

Ένας 17χρονος αλλοδαπός, με καταγωγή από την Αίγυπτο, αγνοείται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 6 Απριλίου 2026, αφού εξαφανίστηκε από τον χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια και την υγεία του νεαρού.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνιση και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, δημοσιοποίησε τα στοιχεία του 17χρονου που ονομάζεται Εουάγκα Γιουσέφ. Ο νεαρός έχει ύψος περίπου 1,75 μέτρα και λεπτή σωματική διάπλαση. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την τύχη του Εουάγκα Γιουσέφ καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στον αριθμό 116000, που λειτουργεί όλο το24ωρο. Επιπλέον, είναι δυνατή η ενημέρωση και μέσω της εφαρμογής Missing Alert, καθώς και με κάθε αστυνομικό τμήμα της χώρας.