Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

Η World Athletics (WA) και ο ΣΕΓΑΣ, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Η World Athletics αναβάθμισε τον Μαραθώνιο της Αθήνας σε κατηγορία Elite και ανακοίνωσε την προετοιμασία για το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου στην Αθήνα το 2030.
  • Από το 2030, ο μαραθώνιος θα διεξάγεται ως ανεξάρτητο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με εναλλασσόμενη συμμετοχή ανδρών και γυναικών κάθε χρόνο.
  • Υλοποιείται πολυετής επενδυτικός σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της αυθεντικής Ολυμπιακής μαραθώνιας διαδρομής με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά.
  • Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΣΕΓΑΣ συνεργάζονται για την ανάπλαση της διαδρομής και την εδραίωση της Αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας του Μαραθωνίου.
  • Οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο της Αθήνας 2026 θα ξεκινήσουν στις 24 Απριλίου, με αναβαθμισμένα πρωτόκολλα ασφάλειας και υπηρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της World Athletics.
Αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και την ιστορική σημασία του ΑΜΑ, η Διεθνής Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού προβιβάζει επίσημα την Αθήνα στην κατηγορία των Elite μαραθωνίων και ανακοινώνει την έναρξη της προκαταρκτικής διαδικασίας για την τέλεση του 1ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου στην ελληνική πρωτεύουσα το 2030.

Η συνεργασία των δύο φορέων εγκαινιάζει την απαρχή ενός φιλόδοξου πολυετούς επενδυτικού σχεδιασμού, βάσει του οποίου θα προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός της αυθεντικής Ολυμπιακής διαδρομής, με απόλυτο σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά 2.500 ετών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική διοργάνωσης στην Αθήνα – τη γενέτειρα του αγωνίσματος - του 1ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου» υπογράμμισε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της WA, Σεμπάστιαν Κόου.

«Ελάχιστα αθλήματα απολαμβάνουν την απήχηση του μαραθωνίου. Πρόκειται για ένα αγώνισμα που συνδυάζει την προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή απόδοση με το εορταστικό κλίμα που συνοδεύει ένα γεγονός με μαζική συμμετοχή. Έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια γιορτή για την παγκόσμια κοινότητα του μαραθωνίου, σε ένα, τόπο που, αφενός αποτελεί θεματοφύλακα μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου παρουσιάζει ένα σύγχρονο αγώνα, αντάξιο στο μέγεθος και στο πνεύμα της διεθνούς δρομικής κοινότητας», συμπλήρωσε ο ηγέτης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού.

Η δημιουργία ξεχωριστού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου της WA για το μέλλον των αγωνισμάτων σε δημόσιο δρόμο. Ο μαραθώνιος θα διατηρήσει τη θέση του στα Πρωταθλήματα του 2027 και του 2029, αλλά, ξεκινώντας από το 2030, θα ανεξαρτητοποιηθεί. Από το 2031 και έπειτα ο μαραθώνιος - ή οποιαδήποτε άλλη απόσταση σε δημόσιο δρόμο - δεν θα αποτελεί πλέον μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
Η νέα διοργάνωση θα διεξάγεται κάθε χρόνο, ωστόσο άνδρες και γυναίκες θα λαμβάνουν μέρος εναλλάξ. Μία χρονιά, δηλαδή θα αγωνίζονται μόνο άνδρες και την επόμενη μόνο γυναίκες, διατηρώντας έτσι το τωρινό καθεστώς με την ανά διετία συμμετοχή των δρομέων στην κορωνίδα της διοργανώσεων της WA. Πρόκειται για ένα πρωτάθλημα που σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με αυτούς που μετέτρεψαν το Μαραθώνιο στο παγκόσμιο φαινόμενο που είναι σήμερα. Οι λεπτομέρειες αυτών των συνεργασιών θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε δημόσιο δρόμο (World Athletics Road Running Championships) συνεχίζει να υφίσταται ως έχει, δηλαδή θα διεξάγεται σε ετήσια βάση.

«Ο Μαραθώνιος είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αθλητικά γεγονότα σε όλον τον πλανήτη και η Αθήνα αποτελεί την πνευματική του έδρα» τόνισε ο CEO της WA, Τζον Ρίτζιον και συμπλήρωσε: «Η αναζήτηση από κοινού με τον ΣΕΓΑΣ, της ιδανικής φόρμουλας ώστε να διοργανωθεί, για πρώτη φορά, ξεχωριστό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, αντανακλά τη φιλοδοξία μας να επαναφέρουμε στη γενέτειρά του, το γεγονός με την μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως. Αυτό το πλάνο εξασφαλίζει ότι θα τηρηθούν οι πιο αυστηρές τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές που απαιτεί μια διοργάνωση υψηλότατου κύρους».

Νέα δεδομένα για την «Αυθεντική» δρομική εμπειρία

Η μετάβαση στην κατηγορία Elite ενεργοποιεί την πλήρη αναβάθμιση της δρομικής εμπειρίας στον ΑΜΑ. Το πλάνο "Road to 2030" περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στις παροχές προς τους δρομείς, στην ασφάλεια της διαδρομής και στις ψηφιακές υποδομές. Ο στόχος της Αθήνας είναι να αποκτήσει το 2029 Platinum στάτους - δηλαδή την υψηλότερη βαθμίδα των αγώνων σε δημόσιο δρόμο -, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμη θέση δίπλα στους κορυφαίους μαραθωνίους.

«Σήμερα, καλούμε όλο τον κόσμο να μας συντροφεύσει σε ένα νέο ταξίδι. Η αναβάθμιση του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού δεν αποτελεί για εμάς έναν ακόμα στόχο, αλλά μια δέσμευση αριστείας. Μια αναβάθμιση για την οποία σημαντικότατη και πολύτιμη είναι η αρωγή της Περιφέρειας Αττικής, θεσμικού συμμάχου του ΣΕΓΑΣ, και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά στην νέα πορεία εξωστρέφειας που χαράσσει η ομοσπονδία μας» δήλωσε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα και υπογράμμισε:

«Επενδύουμε στο όνειρο κάθε δρομέα να ακολουθήσει τα χνάρια του οπλίτη-δρομέα από το Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και εξασφαλίζουμε τα υψηλότερα οργανωτικά στάνταρ, τιμώντας τη θρυλική αγωνιστική διαδρομή. Η μετατροπή του αγώνα στο μεγαλύτερο παγκόσμιο δρομικό γεγονός, ξεκινά τώρα, με πρώτο σταθμό τη διοργάνωση του 43ου Μαραθωνίου του Αυθεντικού, στις 8 Νοεμβρίου του 2026».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, εξήρε τη συνεργασία του ΣΕΓΑΣ με την Περιφέρεια και αναφέρθηκε στις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής ώστε να εδραιωθεί η Αθήνα ως η παγκόσμια πρωτεύουσα του Μαραθωνίου:
«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί το επιστέγασμα μιας συστηματικής και στοχευμένης προσπάθειας που υλοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, σε στενή και ουσιαστική συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και την πρόεδρό του, Σοφία Σακοράφα.

Μαζί δουλέψαμε με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια, ενισχύοντας τη διεθνή μας παρουσία, για να επανατοποθετήσουμε την Αττική στον παγκόσμιο χάρτη του μαραθωνίου – όχι μόνο ως σημείο αναφοράς της ιστορίας του, αλλά ως έναν σύγχρονο, δυναμικό μητροπολιτικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης και συμπλήρωσε:

«Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε με πόρους της Περιφέρειας Αττικής στην ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής, επενδύοντας στην ποιότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της.

Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: να αποκαταστήσουμε την αττική γη, όχι μόνο ως τη γενέτειρα του Μαραθωνίου, αλλά και ως την παγκόσμια πρωτεύουσα του».

Εγγραφές 2026 – Ευθυγράμμιση με τις επιταγές της World Athletics

Στο πλαίσιο της μετάβασης του ΑΜΑ σε παγκόσμιο δρομικό γεγονός της υψηλότερης βαθμίδας, η οργανωτική επιτροπή εναρμονίζει τη δομή των εγγραφών με τις προδιαγραφές των Elite αγώνων της World Athletics. Αυτή η επένδυση υποστηρίζει αναβαθμισμένες υγειονομικές υπηρεσίες, νέα πρωτόκολλα ασφάλειας και βέλτιστη εξυπηρέτηση των δρομέων, όπως ορίζουν οι προδιαγραφές του νέου στάτους του αγώνα.

Η έναρξη των εγγραφών θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου.

