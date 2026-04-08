Ηράκλειο: Έστειλε στο νοσοκομείο την 63χρονη αδελφή του επειδή δεν του έδινε… χαρτζιλίκι

Οι γιατροί του Βενιζέλειου νοσοκομείου ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν την Αστυνομία βλέποντας τα σημάδια στο σώμα μίας γυναίκας, που προκλήθηκαν από την επίθεση που της έκανε ο αδερφός της.

Η 63χρονη Ηρακλειώτισσα το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (06/04) έζησε άλλη μία επίθεση από τον 57χρονο συγγενή της.

Μόνο που αυτή τη φορά, η φασαρία μεταξύ τους δεν ήταν μόνο λεκτική. Ο 57χρονος ζητούσε χρήματα από την αδερφή του, όπως συνηθίζει. Άλλοι συγγενείς δεν υπάρχουν στην οικογένεια.

Εκείνη δεν του τα έδωσε και τότε εκείνος άρχισε να τη χαστουκίζει, αλλά και να τη χτυπά με κλωτσιές στα πόδια, σύμφωνα με το patris.gr.

Την επόμενη ημέρα, δηλαδή το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, η 63χρονη ζήτησε ιατρική βοήθεια, καθώς πονούσε στα σημεία που είχε χτυπηθεί.

Τότε ήταν που είπε στους γιατρούς τα βάσανά της κι εκείνοι ενημέρωσαν το γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Ο 57χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στη Δικαιοσύνη.