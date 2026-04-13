Λαμία: Αφέθηκαν ελεύθεροι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά

Ο 47χρονος επιχειρηματίας και οι τρεις νεαροί Λαμιώτες είχαν συλληφθεί τη Μεγάλη Τετάρτη για ναρκωτικά και οπλοκατοχή

  • Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τέσσερις κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά στη Λαμία μετά από πολύωρη απολογία.
  • Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν έναν 47χρονο επιχειρηματία και τρεις νεαρούς Λαμιώτες που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.
  • Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, ναρκωτικών δισκίων, αναβολικών, όπλα και άλλος εξοπλισμός.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Λαμίας τη Μεγάλη Τετάρτη.
Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά την πολύωρη απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας Λαμίας, οι τέσσερις συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, ένας 47χρονος επιχειρηματίας και τρεις νεαροί Λαμιώτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Οι συλληφθέντες έφτασαν στα Δικαστήρια γύρω στις 09:00 το πρωί και μέχρι αργά το απόγευμα απαντούσαν σε ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη και της εισαγγελέως υπηρεσίας, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους και χρηματικά πρόστιμα, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Για τη σύλληψη των ανδρών είχε πραγματοποιηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04) στο κέντρο της Λαμίας, όταν σε χώρους που διερευνήθηκαν και είχαν σχέση με τους κατηγορούμενους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρακάτω:

  • Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 927,4 γραμμαρίων,
  • ποσότητα κοκαΐνης, μικτού βάρους (0,2) γραμμαρίων,
  • 10 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων άνευ ιατρικής συνταγής,
  • 42 αναβολικά δισκία,
  • 5 ζυγαριές ακριβείας,
  • 4 τρίφτες κάνναβης,
  • πιστόλι με γεμιστήρα και πέντε (5) φυσιγγίων διαμετρήματος 7,62mm,
  • 2 σιδηρογροθιές και ένα ξύλινο ρόπαλο,
  • ναυτική φωτοβολίδα,
  • σπρέι πιπεριού,
  • 7 αμπούλες αερίου, πρόσφορες για χρήση σε αεροβόλο όπλο,
  • πλαστικό κυτίο, με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου,
  • το χρηματικό ποσό των (3.000) ευρώ,
  • 10 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις (4) κάρτες SIM και ένα smartwatch,
  • 2 κλειδιά διαμερίσματος,
  • 62 σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις.
