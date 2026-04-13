Λαμία: Αφέθηκαν ελεύθεροι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά

Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά την πολύωρη απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας Λαμίας, οι τέσσερις συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, ένας 47χρονος επιχειρηματίας και τρεις νεαροί Λαμιώτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Οι συλληφθέντες έφτασαν στα Δικαστήρια γύρω στις 09:00 το πρωί και μέχρι αργά το απόγευμα απαντούσαν σε ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη και της εισαγγελέως υπηρεσίας, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους και χρηματικά πρόστιμα, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Για τη σύλληψη των ανδρών είχε πραγματοποιηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04) στο κέντρο της Λαμίας, όταν σε χώρους που διερευνήθηκαν και είχαν σχέση με τους κατηγορούμενους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρακάτω: