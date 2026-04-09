Λαμία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση - 4 συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

Στη σύλληψη τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση και πώληση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Για τη σύλληψη τους οργανώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Λαμίας, στην οποία έλαβα μέρος αστυνομικοί από την ΟΠΚΕ και την Ο.Π.ΔΙ (Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι συλληφθέντες παρακολουθούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και αξιοποιώντας πολλά στοιχεία, οι έμπειροι αστυνομικοί έφτασαν στην πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση της ΓΕΠΑΔ Στερεάς.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικό χώρο, καθώς και σε αυτοκίνητα που κατείχαν οι συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναλυτικά τα παρακάτω:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 927,4 γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης, μικτού βάρους (0,2) γραμμαρίων,

10 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων, άνευ ιατρικής συνταγής,

42 αναβολικά δισκία,

5 ζυγαριές ακριβείας,

4 τρίφτες κάνναβης,

πιστόλι με γεμιστήρα και 5 φυσιγγίων διαμετρήματος 7,62mm,

2 σιδηρογροθιές και ένα ξύλινο ρόπαλο,

ναυτική φωτοβολίδα,

σπρέι πιπεριού,

7 αμπούλες αερίου, πρόσφορες για χρήση σε αεροβόλο όπλο,

πλαστικό κυτίο, με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου,

το χρηματικό ποσό των (3.000) ευρώ,

10 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις (4) κάρτες SIM και ένα smartwatch,

2 κλειδιά διαμερίσματος καθώς και (62) σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Επίσης, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν, δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.

Το Μεγάλο Σάββατο η απολογία των συλληφθέντων

Οι συλληφθέντες με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, οδηγήθηκαν σήμερα, μεσημέρι Μεγάλης Πέμπτης (9/4), ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Ενώπιον της Ανακρίτριας Λαμίας, ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης