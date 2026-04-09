Η αστυνομία πάντα διπλά στους Ρομά - Το βίντεο που ανέβασε για την Παγκόσμια Ημέρα του έθνους τους

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, η Ελληνική Αστυνομία έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στήριξης και συμπερίληψης, βρισκόμενη δίπλα στη νέα γενιά.

Αστυνομικοί από Υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκαν το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, σε μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Η παρουσία τους στον χώρο του σχολείου είχε στόχο να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, αλλά και να καλλιεργήσει σχέσεις ουσιαστικής επικοινωνίας με τα παιδιά.

Μέσα από την επίσκεψη, οι αστυνομικοί έστειλαν μήνυμα συνεργασίας, αγάπης και αλληλεγγύης προς τη μαθητική κοινότητα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της αποδοχής και της ισότητας. Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη γεφύρωση κοινωνικών αποστάσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.