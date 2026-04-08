Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων βρίσκεται σε ισχύ από το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου στην οδό Αλκιφρόνος καθώς σήμανε συναγερμός στις Αρχές στην περιοχή της Ομόνοιας, λόγω διενέργειας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Αλκμήνης, ενώ στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.