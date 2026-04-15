Κοζάνη: 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον τραυματισμό της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 17χρονη μαθήτρια από την Κοζάνη, ύστερα από τραυματισμό που υπέστη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου» με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν σε σταθερή κατάσταση. Η 17χρονη τραυματίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:30 το πρωί στο κέντρο της πόλης. Η νεαρή κοπέλα, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γνωστού ιατρού της περιοχής, διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, η κλινική εικόνα της 17χρονης, η οποία είναι κόρη γνωστού γιατρού της πόλης, κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρει κάταγμα κρανίου με εκτεταμένο αιμάτωμα και ολική ρήξη τυμπάνου, ενδεικτική της σφοδρότητας της πτώσης.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές αναζητούν στοιχεία για το πώς τραυματίστηκε η κοπέλα, ενώ και οι οικείοι της δεν γνωρίζουν πολλά για το συμβάν. Φέρεται να βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, όπου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις ενώ προσπαθεί να συλλέξει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.