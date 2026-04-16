Κρήτη: Άνδρας χωρίς ρούχα βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα

Η σορός ενός άνδρα βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μέσα σε σπηλιά στην παραθαλάσσια περιοχή των Φαλασάρνων, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το zarpanews.gr, ο θάνατός του εκτιμάται ότι επήλθε πρόσφατα, καθώς η κατάσταση της σορού δεν παραπέμπει σε προχωρημένη αποσύνθεση. Ο άνδρας εντοπίστηκε γυμνός, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.