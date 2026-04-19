Λιοσίων: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την παράσυρση της 16χρονης - Τα νεότερα για την υγεία της

Το βίντεο που οδήγησε στις συλλήψεις

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

  • Ένα βίντεο
  • ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που μια μοτοσικλέτα παρασύρει και εγκαταλείπει αιμόφυρτη μία 16χρονη στην οδό Λιοσίων.
  • Πέντε άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, μεταξύ αυτών ο φερόμενος ως οδηγός, ο συνεπιβάτης και η ιδιοκτήτρια της μηχανής.
  • Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.
  • Το βίντεο αναμένεται να βοηθήσει τις ανακριτικές αρχές να διευκρινίσουν ποιος ήταν ο πραγματικός οδηγός της μοτοσικλέτας.
Στη δημοσιότητα έρχεται ένα σκληρό βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη στιγμή που η μοτοσικλέτα παρασύρει και εγκαταλείπει αιμόφυρτη τη 16χρονη κοπέλα στην οδό Λιοσίων, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας είναι αποκαλυπτικές. Δείχνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, την πτώση των δύο αναβατών στο οδόστρωμα και την κυνική απόφασή τους να αναπτυχθούν ταχύτητα και να εξαφανιστούν, αφήνοντας το θύμα αβοήθητο.

Το χρονικό των συλλήψεων

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. απέδωσαν καρπούς το μεσημέρι της Κυριακής, με τη σύλληψη του φερόμενου ως οδηγού της μοτοσικλέτας. Πρόκειται για έναν ανήλικο υπήκοο Σουδάν, ο οποίος ωστόσο προέβαλε τον ισχυρισμό πως δεν οδηγούσε εκείνος, αλλά ο Αλβανός συνεπιβάτης του, ο οποίος είχε ήδη παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές.

Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ανάμεσα στα οποία:

  • Ο ανήλικος φερόμενος οδηγός.

  • Ο συνεπιβάτης που παραδόθηκε οικειοθελώς.

  • Μια γυναίκα που φέρεται ως ιδιοκτήτρια της μηχανής.

  • Ένας άνδρας που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

  • Ένα πέμπτο άτομο που ισχυρίστηκε ότι παρέλαβε και απέκρυψε τη μοτοσικλέτα μετά το ατύχημα.

Μάχη για τη ζωή στο ΚΑΤ

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, η 16χρονη παραμένει διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα. Το βίντεο-ντοκουμέντο που βρίσκεται πλέον στα χέρια των ανακριτικών αρχών αναμένεται να ρίξει φως στο ποιος ακριβώς βρισκόταν στο «τιμόνι» της μοιραίας μηχανής, διαψεύδοντας ή επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων.

