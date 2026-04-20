Ανήλικος πέταξε πέτρες και έσπασε παράθυρα λεωφορείων στην Αθηνών – Λαμίας: Συνελήφθη και ο πατέρας

Snapshot Ένας 15χρονος πέταξε πέτρες σε δύο λεωφορεία στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, προκαλώντας ζημιές στα τζάμια τους χωρίς τραυματισμούς.

Συνελήφθη και ο πατέρας του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και αναζητείται ο ιδιοκτήτης του.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν συνολικά οκτώ άτομα. Snapshot powered by AI

Περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε σε λεωφορεία στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, το απόγευμα της Κυριακής (19/04).

Σύμφωνα με τη δικογραφία του Α’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, ένας 15χρονος Ρομά, οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει σε άλλο άτομο, κινήθηκε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού και πέταξε πέτρες σε δύο λεωφορεία που κατευθύνονταν προς Αθήνα, ένα του ΚΤΕΛ από τη Βόρεια Ελλάδα και ένα ιδιωτικό.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στα τζάμια των οχημάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί επιβατών ή οδηγών, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Το ίδιο βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιχείρηση με τη συμμετοχή της ΟΠΚΕ και της ΥΔΕΕ Λαμίας, καταλήγοντας στη σύλληψη του ανήλικου για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Συνελήφθη επίσης ο 44χρονος πατέρας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε, ενώ, αναζητείται και ο ιδιοκτήτης του. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προσήχθησαν συνολικά οκτώ άτομα.