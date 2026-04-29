Πρωτομαγιά 2026: Πού θα περάσεις ένα 3ημερο με άρωμα καλοκαιριού

Η Πρωτομαγιά είναι η κατάλληλη αφορμή για να φύγεις, αλλά όχι απαραίτητα μακριά από την Αθήνα. Το θέμα είναι να αλλάξεις για λίγο ρυθμούς, να χαλαρώσεις και να μπεις σε mood καλοκαιριού, έστω και για λίγο. Και αν σκέφτεσαι ότι δεν προλαβαίνεις να κάνεις μία σύντομη απόδραση κοντά στην Αθήνα, μάλλον δεν έχεις βρει ακόμα τον σωστό προορισμό.

Γιατί υπάρχουν προορισμοί που φτάνεις σχετικά γρήγορα και πάντα σου δίνουν περισσότερες αφορμές για ραντεβού κάτω από τον ήλιο. Και σίγουρα, κάπου ανάμεσα σε βόλτες και θάλασσα, θα βρεθείς -όπως πάντα- γύρω από ένα τραπέζι με καλή παρέα και ένα ποτήρι ούζο να σου θυμίζει γιατί είσαι Ακόλουθος του Ήλιου.

Σου ετοιμάσαμε, λοιπόν, έναν οδηγό με όλα εκείνα τα μέρη που θα σε κάνουν να περάσεις ένα 3ημερο με άρωμα καλοκαιριού.

#1 Αγκίστρι: Πας χωρίς πρόγραμμα και αυτό είναι το πλάνο

Το Αγκίστρι απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά και όμως, μόλις φτάσεις αλλάζεις κατευθείαν διάθεση. Εκεί θα κάνεις βόλτες με ποδήλατο, βουτιές αν έχει βάλει ζέστη και στάσεις στα μεζεδοπωλεία δίπλα στη θάλασσα, χωρίς ιδιαίτερη αφορμή. Κάποια στιγμή, θα κάτσεις απλά σε ένα τραπεζάκι δίπλα στο κύμα με μεζέδες στη μέση, ήλιο από πάνω και ένα ποτήρι Ούζο Πλωμαρίου που κάνει τις στιγμές να κρατάνε λίγο παραπάνω.

#2 Χαλκίδα: Ένα μέρος γεμάτο ζωή και ρυθμό

Η Χαλκίδα, πρωτεύουσα και κύριος λιμένας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, έχει τη δική της ταυτότητα. Στην παραλιακή διαδρομή της, οι ντόπιοι και οι επισκέπτες κινούνται αδιάκοπα πάνω στον παραλιακό πεζόδρομο, χαρίζοντάς του ζωή και ρυθμό. Εκεί θα κάνεις και εσύ τις βόλτες σου και θα απολαύσεις το ούζο σου σε τραπέζια που ενώνονται και παρέες που μεγαλώνουν και ζουν τον παλμό της πόλης, γιατί έχει ήλιο.

#3 Σαλαμίνα: Τριήμερο στο κοντινό νησί του Σαρωνικού

Μόλις λίγα λεπτά μακριά με το πλοίο ή το παραδοσιακό καραβάκι που συνδέει Πέραμα με Παλούκια, η Σαλαμίνα, το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού, είναι γεμάτη ενδιαφέρον και ομορφιές που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πολλοί δεν τη θεωρούν καν νησί, εμείς, όμως, που ξέρουμε ότι δεν παίζει ρόλο τόσο ο προορισμός όσο το πώς νιώθουμε όταν είμαστε σε ένα τραπέζι κάτω από τον ήλιο μαζί με την παρέα μας, όταν είμαστε Ακόλουθοι του Ήλιου και νιώθουμε κάθε στιγμή ακόμα πιο φωτεινή, πίνοντας Πλωμάρι, θεωρούμε τη Σαλαμίνα ιδανικό προορισμό για να φέρουμε το καλοκαίρι λίγο πιο κοντά.

Όποιον προορισμό και να διαλέξεις για το 3ημερο της Πρωτομαγιάς, ένα είναι το σίγουρο: Δεν θα σου μείνει τόσο το μέρος όσο η στιγμή που θα καθίσεις με την παρέα σου και θα πιείτε το ούζο σας, γιατί έχει ήλιο.