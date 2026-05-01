Σκιάθος: Τέλος στην ταλαιπωρία 35 μαθητών που είχαν εγκλωβιστεί - Αναχωρούν σήμερα στις 18:00

Στο πλαίσιο της παραμονής των επιβατών στο πλοίο, δόθηκαν καμπίνες για διαμονή και προσφέρθηκε φαγητό, καλύπτοντας τις ανάγκες τους μέχρι την αναχώρηση

Σκιάθος: Τέλος στην ταλαιπωρία 35 μαθητών που είχαν εγκλωβιστεί - Αναχωρούν σήμερα στις 18:00
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • 35 μαθητές δημοτικού από τη Σκιάθο είχαν εγκλωβιστεί στον Βόλο λόγω ακύρωσης δρομολογίου πλοίου.
  • Το πλοίο «Super Star II» θα αναχωρήσει σήμερα στις 18:00 από τον Βόλο προς Σκιάθο και Σκόπελο.
  • Οι μαθητές θα επιστρέψουν στο νησί τους με το συγκεκριμένο δρομολόγιο, τερματίζοντας την ταλαιπωρία τους.
  • Η ακύρωση του προηγούμενου δρομολογίου προκάλεσε ανησυχία στους γονείς λόγω έλλειψης αρχικής οργάνωσης για τη διαμονή και επιστροφή των παιδιών.
  • Η κατάσταση έχει πλέον επιλυθεί και οι μαθητές επιστρέφουν ομαλά στη Σκιάθο.
Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος παίρνει η ταλαιπωρία των 35 μαθητών δημοτικού από τη Σκιάθο, οι οποίοι είχαν παραμείνει στον Βόλο μετά την ακύρωση του δρομολογίου του πλοίου που θα τους μετέφερε πίσω στο νησί.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το επιβατηγό–οχηματαγωγό «Super Star II» θα αναχωρήσει σήμερα στις 18:00 από το λιμάνι του Βόλου, με προορισμό τη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Μέσα σε αυτό το δρομολόγιο αναμένεται να επιστρέψουν και οι μαθητές, βάζοντας τέλος στην αναστάτωση των τελευταίων ωρών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο πλοίο, στους μαθητές δόθηκαν καμπίνες για διαμονή, ενώ τους προσφέρθηκε και φαγητό, ώστε να καλυφθούν οι βασικές τους ανάγκες.

Η ακύρωση του προηγούμενου δρομολογίου είχε προκαλέσει ανησυχία στους γονείς, καθώς τα παιδιά παρέμειναν στον Βόλο χωρίς αρχικά σαφή οργάνωση για διαμονή και επιστροφή. Μετά τις νεότερες εξελίξεις, το πρόβλημα φαίνεται να λύνεται και οι μαθητές το βράδυ θα έχουν επιστρέψει στο νησί τους.

Σχόλια
