Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης: Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο κτήριο

Σε βομβαρδισμένο τοπίο παρέπεμπε η εικόνα του 1ου Λυκείου Αργυρούπολης ύστερα από τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν άγνωστοι μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η εικόνα που αντίκρισαν μαθητές κι εκπαιδευτικοί χθες Δευτέρα όταν πήγαν στο σχολείο ήταν αποκαρδιωτική. Χρώματα και συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, σπασμένη πόρτα στην προσπάθεια να εισβάλλουν σε κλειδωμένη αίθουσα, σκόνη πυροσβεστήρα παντού στο πάτωμα, παραβίαση του κυλικείου και ζημιές εντός αυτούς, με φαγητά σκόρπια.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε: «Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις.

Η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας, υποβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών».

Και συνέχισε ερωτώμενος: «Παλεύουμε μόνοι μας με το τέρας δυστυχώς! Τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών. Η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες! Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, δεν είναι επιτρεπτή. Πλέον κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση καμερών για να σταματήσει αυτή η λαίλαπα», τόνισε ο δήμαρχος.

Αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας οι Αρχές

Το οικείο ΑΤ που έχει αναλάβει την έρευνα, συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ συλλέγει κι αποτυπώματα για να εντοπίσει τους υπαίτιους και να τους οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν αμεσότερη αποκατάσταση των ζημιών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα φοιτούν σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον. Σημειώνουμε δε, ότι παρόλο που υπάρχουν ορισμένοι αντιπολιτευόμενοι που εκφράζουν αντιρρήσεις, θα τοποθετηθούν κάμερες περιμετρικά των σχολείων για την διασφάλιση της ασφάλειας όλων.