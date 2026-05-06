ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε διωκόμενους για πλημμελήματα

Σοβαρό διαδικαστικό ολίσθημα ανέκυψε στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς βουλευτές που βρίσκονται υπό διερεύνηση διαπίστωσαν ότι οι κλήσεις που έλαβαν περιείχαν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ στην πλειονότητά τους ελέγχονται για πλημμελήματα.

Οι κλήσεις, που αφορούν παροχή εξηγήσεων μέσω υπομνήματος με καταληκτική ημερομηνία την 22α Μαΐου, προκάλεσαν έντονη αντίδραση των εμπλεκομένων. Βουλευτές αλλά και οι νομικοί τους εκπρόσωποι ζήτησαν άμεσα διευκρινίσεις, επισημαίνοντας την αναντιστοιχία μεταξύ των αποδιδόμενων πράξεων και του βαθμού κατηγορίας που αναγράφεται στα έγγραφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μόνο δύο πολιτικά πρόσωπα, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το φερόμενο ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Αντίθετα, οι υπόλοιποι εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες, γεγονός που καθιστά το περιεχόμενο των κλήσεων προβληματικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται άμεσα αποστολή διορθωμένων εγγράφων («ορθή επανάληψη»), ώστε να αποτυπωθεί σωστά το νομικό πλαίσιο των κατηγοριών. Το περιστατικό, ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με εμπλεκόμενους να κάνουν λόγο για προχειρότητα στον χειρισμό της υπόθεσης.

Νομικοί κύκλοι προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους σφάλματα ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες, καθώς μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε ακυρότητα της διαδικασίας, με πιθανές καθυστερήσεις και κίνδυνο παραγραφής.

«Είναι γεγονός ότι υπάρχει εκ παραδρομής λάθος στη φερόμενη ζημιά, που προήλθε από τη γραμματεία των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Θα ακολουθήσουν και νέες κλήσεις προς παροχή εξηγήσεων με διορθωμένο το λάθος. Όσον αφορά τους εντολείς μου, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, οι κλήσεις τους προς παροχή εξηγήσεων ήταν ορθές» δήλωσε στο Newsbomb.gr ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

