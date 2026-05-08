Πλεύρης: «Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις»

«Όσοι έχουμε χάσει ανθρώπους σε τροχαία έχουμε πόνο και άλγος» - Η συγκινητική ανάρτηση Πλεύρη για το τροχαίο της μητέρας του

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο Θάνος Πλεύρης έχασε τη μητέρα του σε τροχαίο ατύχημα όπου ο υπαίτιος παραβίασε στοπ και τη χτύπησε.
  • Ο δράστης του τροχαίου τιμωρήθηκε νομικά, ενώ ο κ. Πλεύρης και η αδελφή του επέλεξαν να παραστούν ως μάρτυρες στη δίκη σεβόμενοι την επιθυμία της μητέρας τους.
  • Ο υπουργός τόνισε ότι κανένας πόνος δεν δικαιολογεί τη δολοφονία κάποιου που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο, αναφερόμενος στην περίπτωση δολοφονίας στην Κρήτη.
  • Υπογράμμισε ότι οι παραβάτες σε τροχαία ατυχήματα δεν έχουν σκοπό να σκοτώσουν, αλλά πρέπει να τιμωρηθούν αναλογικά με την αμέλεια που επέδειξαν.
Το τροχαίο δυστύχημα που είχε η μητέρα του λίγο μετά το οποίο και πέθανε, εξομολογήθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος αναφέρθηκε και στα όσα ακολούθησαν με τον άνθρωπο που είχε παραβιάσει το στοπ και χτύπησε τη μητέρα του.

Στη μακροσκελή του και έντονα φορτισμένη ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι ο άνθρωπος που ευθυνόταν για το τροχαίο με θύμα τη μητέρα του, «τιμωρήθηκε, καθώς τα αδικήματα αυτά είναι αυτεπάγγελτα, αλλά με την αδελφή μου επιλεξαμε να παραστούμε μόνο ως μάρτυρες στη δίκη και όχι ως διάδικοι, σεβόμενοι την επιθυμία της μητέρας μας και εκτιμώντας τη συμπεριφορά και το ενδιαφέρον του ανθρώπου».

Συνδέοντας την ιστορία του τροχαίου της μητέρας του με την πρόσφατη τραγωδία που σημειώθηκε στην Κρήτη με τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, ο κ. Πλεύρης δήλωσε «σοκαρισμένος», τονίζοντας ότι «κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για ένα θανατηφόρο τροχαίο».

Υπογράμμισε δε, ότι «όσοι έχουμε χάσει ανθρώπους σε τροχαία έχουμε πόνο και άλγος», επισημαίνοντας ότι «οι άνθρωποι που προκάλεσαν τα τροχαία δεν σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν πάμε να σκοτώσουμε άνθρωπο. Έσφαλαν, οφείλουν να πληρώσουν για τις πράξεις τους, αλλά για αυτό που έκαναν την αμέλεια που επέδειξαν και όχι για αυτό που θέλουμε πιθανά εμείς ως θύματα να τιμωρηθούν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

«Πριν 6 χρόνια τέτοια περίοδο έχασα τη μητέρα μου σε τροχαίο ατύχημα. Είχε βγει για περπάτημα και από λάθος ένας άνθρωπος παραβίασε στοπ και την κτύπησε. Η συμπεριφορά του ήταν ανθρώπινη και έδειξε ενδιαφέρον για την πορεία της υγείας της μητέρας μου, η οποία τελικά μετά από περίπου ένα μήνα πέθανε στο νοσοκομείο, έχοντας συγχωρέσει τον άνθρωπο που την κτύπησε, καθώς αναγνώρισε ότι συμπεριφέρθηκε σωστά μετά την πράξη του, της είχε φανεί καλός άνθρωπος και μου ζήτησε να μην τον καταδιωξω. Ο άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε, καθώς τα αδικήματα αυτά είναι αυτεπάγγελτα, αλλά με την αδελφή μου επιλεξαμε να παραστούμε μόνο ως μάρτυρες στη δίκη και όχι ως διάδικοι, σεβόμενοι την επιθυμία της μητέρας μας και εκτιμώντας τη συμπεριφορά και το ενδιαφέρον του ανθρώπου.

Ο άνθρωπος που θα κάνει ένα τροχαίο ατύχημα, επειδή έδειξε μια αμέλεια στη συμπεριφορά του, δεν είναι δολοφόνος. Δυστυχώς τα τροχαία συμβαίνουν και σίγουρα και ο ίδιος που θα προκαλέσει ατύχημα και είναι υπεύθυνος για το θάνατο ενός ανθρώπου θα έχει πάντα ένα βάρος.

Προφανώς θα πρέπει να τιμωρηθεί αναλογικά για την πράξη του. Ο νόμος μάλιστα έχει κλιμάκωση από πλημμελήματα με μέτριες ποινές, εάν η αμέλεια είναι μικρή, αλλά και σοβαρά αδικήματα με πολυετείς ποινές ή και ισόβια εάν η συμπεριφορά του δράστη έχει χαρακτηριστικά έντονα αντικοινωνικά (πχ οδηγούσε μεθυσμένος).

Έχω σοκαριστεί με την περίπτωση της Κρήτης όπου ένας πατέρας δολοφόνησε τον φίλο του γιου του, που σκοτώθηκε σε τροχαίο, επειδή αυτός ήταν υπεύθυνος για το τροχαίο που προκάλεσε το θάνατο. Δε γνωρίζω τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, αλλά ακόμη και εάν ο 21 χρόνος είχε επιδείξει σοβαρή αμέλεια και φέρει τεράστια ευθύνη, θα τιμωρούνταν για αυτό που έπραξε, αναλόγως της βαρυτητας της συμεριφορας του. Κανένας όμως πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για ένα θανατηφόρο τροχαίο. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη κοινωνίες που καλλιεργούν και δικαιολογούν ως ένα είδος ηθικής τάξης και κανόνων τέτοιες συμπεριφορές.

Όσοι έχουμε χάσει ανθρώπους σε τροχαία έχουμε πόνο και άλγος. Οι άνθρωποι όμως που προκάλεσαν τα τροχαία δεν σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν πάμε να σκοτώσουμε άνθρωπο. Έσφαλαν, οφείλουν να πληρώσουν για τις πράξεις τους, αλλά για αυτό που έκαναν την αμέλεια που επέδειξαν και όχι για αυτό που θέλουμε πιθανά εμείς ως θύματα να τιμωρηθούν.

Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις που ο θύτης δεν έχει αντικοινωνικά χαρακτηριστικά και ο καθένας θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση του (πχ όλοι μπορεί να παραβιάσουμε ένα στοπ, να κάνουμε ένα λάθος ελιγμό, να χάσουμε τη προσοχή μας και να προκαλέσουμε ένα ατύχημα) μήπως η συγχώρεση του δράστη είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε και να θυμόμαστε τη μνήμη των ανθρώπων μας;»

