Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (11/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 10:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 112 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

513

Κατασκευές

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΙΩΝΩΝ έως κάθετο: ΠΑΛΛΗΜΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΤΡΩΩΝ έως κάθετο: ΤΙΜΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

524

Λειτουργία

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 11:00:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι. ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: Ι. ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: Ι. ΜΕΤΑΞΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

505

Κατασκευές

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ απο κάθετο: ΧΙΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

511

Κατασκευές

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΠΑΚΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

523

Λειτουργία

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 1:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΟΔΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΔΟΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΗΣΑΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΥΡΑΚΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΧΩΝ - ΟΔΩΝ

Λειτουργία

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 1:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

547

Λειτουργία

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ.

317

Κατασκευές

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΡΑΠΛΗ - ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - 7Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1896 - ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΗΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΕΝΟΤΗΤΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΑΖΟΡΙΤΗ - ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΑΥΡΙΑΣ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΣΟΥΠΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΤΙΔΗ - ΑΔΑΜΙΤΗ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΚΡΗΤΩΝ - Π.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΔΑ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ - ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΒΗΣΑΣ - ΦΑΝΑΡΙΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΑΚΟΥ - ΜΕΤΑΛΟΡΥΧΩΝ - ΑΓΓΕΡΙΤΗ - ΜΗΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ - ΚΑΛΟΥΠΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1625

Λειτουργία

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

434

Λειτουργία

11/5/2026 8:00:00 πμ

11/5/2026 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

11/5/2026 9:00:00 πμ

11/5/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΩΝ έως κάθετο: ΗΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

239

Κατασκευές

11/5/2026 9:00:00 πμ

11/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 83 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 81 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

327

Λειτουργία

11/5/2026 9:00:00 πμ

11/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 3 - 5 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

503

Κατασκευές

11/5/2026 9:00:00 πμ

11/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΚΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

510

Κατασκευές

11/5/2026 9:00:00 πμ

11/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 129 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

504

Κατασκευές

11/5/2026 10:00:00 πμ

11/5/2026 1:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΡΟΟΔΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ

506

Κατασκευές

11/5/2026 12:00:00 μμ

11/5/2026 2:00:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

507

Κατασκευές

11/5/2026 12:30:00 μμ

11/5/2026 4:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΖΑΓΟΡΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΟΚΙΔΑ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΟΚΙΔΑ έως κάθετο: ΖΑΓΟΡΙΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:30 μμ

556

Λειτουργία

11/5/2026 12:30:00 μμ

11/5/2026 4:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 12:30 μμ έως: 04:30 μμ

526

Λειτουργία

11/5/2026 1:00:00 μμ

11/5/2026 3:00:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΚΩΝ. από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΚΩΝ. απο κάθετο: ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

508

Κατασκευές

11/5/2026 4:00:00 μμ

11/5/2026 6:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΧΑΡΑΣ, ΔΗΛΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΑΤΟΙΟΥ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΙΜΙΩΝ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΖΕΑΣ.

299

Κατασκευές

