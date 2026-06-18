Δεκάδες εικονίσματα βρέθηκαν πεταμένα στα σκουπίδια – «Απογοητευτικό και στενάχωρο»

Snapshot Τα εικονίσματα και τα βιβλία ήταν κρυμμένα κάτω από χαρτόκουτα και εντοπίστηκαν από υπαλλήλους καθαριότητας της ΔΕΔΙΣΑ.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Περιβολίων, Πέτρος Μιχαηλίδης, εξέφρασε απογοήτευση και χαρακτήρισε το περιστατικό στενάχωρο.

Οι εργαζόμενοι ανέσυραν το υλικό για να το παραδώσουν σε ανθρώπους που μπορούν να το αξιοποιήσουν με σεβασμό.

Υπάρχει η ελπίδα ότι οι εικόνες και τα βιβλία θα βρουν χώρο όπου θα τύχουν του αρμόζοντος σεβασμού. Snapshot powered by AI

Προβληματισμό και αντιδράσεις προκάλεσε ο εντοπισμός δεκάδων θρησκευτικών εικόνων και βιβλίων σε κάδο ανακύκλωσης, στα Χανιά. Οι εικόνες βρέθηκαν από υπαλλήλους καθαριότητας της ΔΕΔΙΣΑ, κρυμμένες κάτω από χαρτόκουτα.

Το περιστατικό γνωστοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Περιβολίων, Πέτρος Μιχαηλίδης, ο οποίος εξέφρασε απογοήτευση για το συμβάν.

Κατά τη διάρκεια δρομολογίου αποκομιδής, εντόπισαν κάδο ανακύκλωσης που περιείχε μεγάλο αριθμό θρησκευτικών εικόνων και βιβλίων, τα οποία είχαν καλυφθεί με κούτες. Οι εργαζόμενοι ανέσυραν το υλικό προκειμένου να το παραδώσουν σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν με τον αρμόζοντα τρόπο.

Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ιδιαίτερα στενάχωρο» και έκανε λόγο για μία πράξη που προκαλεί θλίψη και προβληματισμό, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι εικόνες και τα βιβλία θα καταλήξουν σε χώρο όπου θα τύχουν του σεβασμού που τούς αρμόζει.