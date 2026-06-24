Πρόκληση από Βούλγαρους στις Σέρρες: Ανήρτησαν αναθηματική πλάκα για τον κομιτατζή Ντελτσεφ

Μια νέα προκλητική ενέργεια από Βούλγαρους νοσταλγούς των κομιτατζήδων, σημειώθηκε στο παλαιό, ερειπωμένο χωριό Καρυές, ανατολικά της Ορεινής Σερρών,.

Εκεί, μέλη της βουλγαρικής ακτιβιστικής οργάνωσης Κουμπέροβ Βόιν (Ο Πολεμιστής του Κούβερ) προχώρησαν στην αυθαίρετη τοποθέτηση μαρμάρινης αναθηματικής πλάκας στο ερειπωμένο καμπαναριό του χωριού, προς τιμήν του κομιτατζή Γκότσε Ντέλτσεφ, ο οποίος σκοτώθηκε στο σημείο το 1903.

Η οργάνωση με έδρα τη Σόφια, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «βουλγαρική νεανική εθνικιστική οργάνωση», ανήρτησε μάλιστα και σχετικό μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της πράξης της, το οποίο ωστόσο φαίνεται να διαγράφηκε στη συνέχεια προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω εντοπισμοί.

Τα μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης που ανήρτησαν την αναθηματική πλάκα

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από αποκλειστικό ρεπορτάζ του LionNews.gr, το οποίο κατέγραψε με φωτογραφικό υλικό την αυθαίρετη παρέμβαση και ξετύλιξε το κουβάρι της νέας αυτής κίνησης στη μεθόριο Ελλάδας - Βουλγαρίας.

Το θέμα πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και άρχισε να αναπαράγεται μαζικά από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας, προκαλώντας έντονη πολιτική συζήτηση στη γειτονική χώρα.

Χαρακτηριστικό είναι πως η ενημερωτική πύλη της Βουλγαρικής Εθνικής Ραδιοφωνίας BNR News αναδημοσίευσε τα στοιχεία με τίτλο «Η αναμνηστική πλάκα του Γκότσε Ντέλτσεφ στην Ελλάδα εγείρει ερωτήματα», την ίδια ώρα που η μεγάλη εφημερίδα της Σόφιας «24 ΩΡΕΣ» έκανε λόγο για «ένταση στην Ελλάδα για την αναμνηστική πλάκα του Γκότσε Ντέλτσεφ».

Το περιστατικό, πάντως δεν είναι πρωτοφανές, αλλά απλά ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα γεγονότων, καθώς ανάλογες παρεμβάσεις είχαν γίνει το 1916 με εκταφή οστών, κατά την κατοχή του 1941-1944, αλλά και πρόσφατα, το 2013 από την οργάνωση Ίλιντεν και το 2023 από το κόμμα Βαζραζντάνε.

Εκείνη η προσπάθεια του 2023 είχε καταλήξει μάλιστα σε διπλωματικό επεισόδιο, όταν η ελληνική αστυνομία μπλόκαρε 30 Βουλγάρους εθνικιστές και τους οδήγησε στις Σέρρες για έλεγχο στοιχείων.

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