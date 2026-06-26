Η Ρεθυμνιώτισσα που πέρασε στις πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο
Η Ρεθυμνιώτισσα Τσαφαντάκη Μαρία, μαθήτρια Λυκείου, πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στο ΓΕΛ Φουρφουρά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026, σημειώνοντας μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία
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Το επίτευγμά της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς κατάφερε να πετύχει τον στόχο της βασιζόμενη αποκλειστικά στη δική της προσπάθεια και στη στήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου, χωρίς τη βοήθεια φροντιστηριακών μαθημάτων.
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