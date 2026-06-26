Η Ρεθυμνιώτισσα που πέρασε στις πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο

Το επίτευγμά της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς κατάφερε να πετύχει τον στόχο της βασιζόμενη αποκλειστικά στη δική της προσπάθεια και στη στήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου, χωρίς τη βοήθεια φροντιστηριακών μαθημάτων.

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