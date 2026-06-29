Καμένα Βούρλα: Αστυνομικοί έσωσαν από πνιγμό 79χρονο που αγνοούνταν

Snapshot Αστυνομικοί εντόπισαν και έσωσαν από πνιγμό 79χρονο με Alzheimer που αγνοούνταν στα Καμένα Βούρλα.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα στη θάλασσα σε ρηχό βάθος, σε άσχημη κατάσταση, έχοντας καταπιεί νερό και παρουσιάζοντας υποθερμία.

Οι έρευνες περιελάμβαναν μεγάλη αστυνομική δύναμη, χρήση drone και συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και το Λιμενικό.

Ο 79χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η σύζυγος ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε στην έγκαιρη κινητοποίηση και διάσωση. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 79χρονου άνδρα στα Καμένα Βούρλα ο οποίος πάσχει από Alzheimer. Ο ηλικιωμένος αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου (27/6). Η σύζυγός του ενημέρωσε την αστυνομία για την εξαφάνιση αλλά και για την κατάσταση της υγείας του με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση.

Αστυνομικοί έχοντας στη διάθεσή τους τη φωτογραφία του 79χρονου και την περιγραφή των ρούχων του ξεκίνησαν να τον αναζητούν. Στις έρευνες συμμετείχε μεγάλη δύναμη αστυνομικών από το Α.Τ. Καμένων Βούρλων, ακόμη και εκτός υπηρεσίας, από την ΟΠΚΕ Λοκρών, και της Υ.Δ.Ε.Ε. Λαμίας.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και την Κυριακή. Οι αστυνομικοί χτένισαν κάθε σημείο που θα μπορούσε να βρίσκεται ο 79χρονος, κοντά ή μακριά από το σπίτι του.

Ελέγχοντας κάμερες από καταστήματα της περιοχής, διαπίστωσαν πως ο ηλικιωμένος άνδρας είχε κινηθεί πεζός προς το εγκαταλελειμμένο camping του Ε.Ο.Τ. σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρα από το σπίτι του.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν προς τα εκεί, μέσα στο camping του Ε.Ο.Τ., σε όλους παραδρόμους της Ε.Ο., εντός του ΠΑΘΕ και κυρίως στα πλαϊνά στηθαία ασφαλείας, στην περιοχή των ιαματικών λουτρών Κουνιαβίτη, με την συμμετοχή drone και ανθρώπων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καμένων Βούρλων, με αρνητικό όμως αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει το tvstar.gr, το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) ιδιώτης κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Α. Φθιώτιδας, ότι μέσα στη θάλασσα σε ερημική πλαζ κοντά στον Ε.Ο.Τ., σε ρηχό σχετικά βάθος, βρίσκεται πτώμα πνιγμένου άνδρα.

Αμέσως κινήθηκε για το σημείο ο διοικητής του Α.Τ. Καμένων Βούρλων και ένας ακόμη αστυνομικός, ενώ κλήθηκαν και Λιμενικοί από τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Μέσα στην θάλασσα εντόπισαν το σώμα ενός ηλικιωμένου να παρασύρεται από τα κύματα.

Πλησίασαν και διαπίστωσαν πως πρόκειται για τον αγνοούμενο, ο οποίος ήταν ζωντανός, σε άσχημη όμως κατάσταση, αφού είχε πιει πολύ νερό και μόλις που ανέπνεε.

Τον έβγαλαν από το νερό και του πρόσφεραν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, ενώ αγκαλιάζοντάς τον προσπάθησαν να τον ζεστάνουν, αφού ήταν παγωμένος και έτρεμε.

Μετά τις πρώτες βοήθειες η κατάστασή του βελτιώθηκε αισθητά, ενώ στο σημέιομετάβη άμεσα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας του Καινούριου.

Ο 79χρονος μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.

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