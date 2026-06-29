Ηράκλειο: «Μου είχε πει ότι έψαχνε όπλο», είπε φίλη της 43χρονης που αυτοκτόνησε

Φίλη της 43χρονης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν η φίλη της είχε αναζητήσει όπλο

Ηράκλειο: «Μου είχε πει ότι έψαχνε όπλο», είπε φίλη της 43χρονης που αυτοκτόνησε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 43χρονη γυναίκα αυτοκτόνησε σε σκοπευτήριο στον Κρουσώνα Ηρακλείου, πυροβολώντας τον εαυτό της μπροστά σε παρευρισκόμενους.
  • Ο πρόεδρος και εκπαιδευτής του σκοπευτηρίου δήλωσε ότι η αυτοκτονία ήταν εσκεμμένη και η διαδικασία χρήσης όπλου έγινε νόμιμα.
  • Η γυναίκα είχε ζητήσει να απομακρυνθεί ο εκπαιδευτής πριν αυτοπυροβοληθεί, επικαλούμενη άγχος.
  • Παρά τις δυσκολίες μετά τον θάνατο του πατέρα της, η γυναίκα φαινόταν να βελτιώνεται τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά το ζήτημα με το όπλο παρέμενε ανησυχητικό.
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Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η τραγική υπόθεση που εκτυλίχθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου σε σκοπευτήριο στην περιοχή του Κρουσώνα, όπου μια 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έδωσε τέλος στη ζωή της κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Η γυναίκα, η οποία αυτοπυροβολήθηκε μπροστά σε παρευρισκόμενους, είχε αφήσει πίσω της ένα αινιγματικό μήνυμα: «Πάω στο Ρέθυμνο να συναντήσω μία φίλη μου που είχε ατύχημα. Φύγε και εγώ θα πετάξω με την βραδινή πτήση. Πάρε τη βαλίτσα μου».

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, η 43χρονη είχε ήδη ολοκληρώσει αρκετές βολές, όταν ζήτησε από τον εκπαιδευτή της να απομακρυνθεί «ένα-δύο βήματα». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε η τραγωδία, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

«Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις», φέρεται να είπε στον εκπαιδευτή της, λίγο πριν αυτοπυροβοληθεί.

Οι έρευνες

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση για πιθανές ευθύνες του σκοπευτηρίου. Ο πρόεδρός του, ο οποίος είχε και τον ρόλο του εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για εσκεμμένη ενέργεια αυτοπυροβολισμού.

Την ίδια ώρα, αναφέρει πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε και επέτρεψε στη γυναίκα να έχει το όπλο στα χέρια της ήταν απολύτως νόμιμη, καθώς, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ασκήσεων, εκείνη ζήτησε σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία ως επισκέπτρια να συμμετάσχει στην προπόνηση.

Η επιμονή της να απομακρυνθεί ο εκπαιδευτής, επικαλούμενη ότι της προκαλούσε άγχος, θεωρείται από τον ίδιο καθοριστική λεπτομέρεια που της έδωσε τον απαραίτητο χρόνο για να προχωρήσει στην πράξη, παρότι, όπως λέει, δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια. Ο ίδιος τονίζει κατηγορηματικά πως το περιστατικό ήταν εσκεμμένο και ότι το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε.

Φίλη της 43χρονης, μιλώντας στο Mega, αποκαλύπτει ότι η γυναίκα στο παρελθόν είχε αναζητήσει ξανά πρόσβαση σε όπλο.

«Εγώ μίλησα μαζί της, ήτανε διακοπές η κοπέλα στην Κρήτη και… είχα μιλήσει κιόλας μαζί της τελευταία φορά, τι να σας πω, πριν δυο βδομάδες. Την βλέπαμε καλύτερα, αλλά μάλλον μέσα της δεν ήταν καλύτερα. Μου ‘χε πει, τέλος πάντων, για κάποιον πρώην της που είχε μια επανασύνδεση, κάτι μου ‘χε αναφέρει. Εγώ ήξερα ότι είχε πάει εκεί σε κάποιους φίλους. Δεν ήξερα, δεν μου ‘χε πει ότι θα πάει με αυτό το παιδί.

Μόνη της πήγε, αλλά μας είχε πει ότι πάει σε φίλους. Θα τη φιλοξενούσανε φίλοι, αυτό είχε πει. Έψαχνε για όπλο και πιο παλιά. Το ήξερα ότι έψαχνε για όπλο. Το ‘χε πει, έψαχνε, είχε πάρει τηλέφωνα σε κάποιον ξάδερφό μου και του ζητούσε το όπλο και είχα ενημερώσει και την οικογένειά της για το συμβάν. Ότι ψάχνει όπλο. Οπότε ήταν κάτι που το σχεδίαζε… και έψαχνε τρόπο. Και πιστεύω βρήκε αυτόν τον τρόπο. Με το life coaching (ασχολιόταν)… Με yoga για παιδιά, είχε φτιάξει, είχε βγάλει το δικό της βιβλίο. Τα τελευταία δύο χρόνια, αφού της πέθανε κι ο πατέρας της. Είχε θέματα, αλλά ήταν καλύτερα, φαινόταν καλύτερα, ναι. Αφού πέθανε ο πατέρας της δυσκολευόταν να το διαχειριστεί, αλλά ήταν καλύτερα. Δηλαδή τον τελευταίο χρόνο βλέπαμε και εμείς διαφορά. Αλλά εγώ ήξερα ότι παρόλο που τη βλέπαμε καλύτερα, με προβλημάτιζε αυτό με το όπλο».

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