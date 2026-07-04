Ρόδος: Νεκρή 82χρονη μετά από παράσυρση από δίκυκλο στη λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου

Snapshot Μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση από δίκυκλο στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα κατέληξε λίγη ώρα μετά τη μεταφορά της.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, όπου μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση από διερχόμενο δίκυκλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με την ηλικιωμένη να τραυματίζεται σοβαρά τη στιγμή της σύγκρουσης. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο αργότερα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.