Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 13χρονος σε θαλάσσιο πάρκο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο δεξί πόδι σε θαλάσσιο πάρκο στη Χαλκιδική κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.

Το ΕΚΑΒ και το Λιμενικό έσπευσαν άμεσα στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω εξετάσεις.

Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά διεξάγει προανάκριση για να αποσαφηνίσει τις συνθήκες του τραυματισμού. Snapshot powered by AI

Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στη Χαλκιδική, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού.

Το περιστατικό συνέβη στη θαλάσσια περιοχή «Τρανή Αμμούδα», στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, όταν ο 13χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στις εγκαταστάσεις του θαλάσσιου πάρκου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος χτύπησε στο δεξί του πόδι και χρειάστηκε άμεσα ιατρική βοήθεια. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμά του να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, πριν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Μετά την αρχική εκτίμηση των γιατρών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και θα λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός του 13χρονου.