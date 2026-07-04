Καστελόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός - «Το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο», λέει ο Γεωργιάδης

Snapshot Συνελήφθη ένας από τους δύο αγροτικούς γιατρούς στο Καστελόριζο μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.

Οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν παραιτηθεί λόγω προβλημάτων συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία.

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια έχει ήδη στείλει δύο γιατρούς στο νησί για να διασφαλίσει την υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου.

Η σύλληψη δεν σχετίζεται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ή με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ προσπάθησε να μεσολαβήσει στο Καστελόριζο, αλλά δεν κατέστη δυνατή η εξομάλυνση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Στην σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές ύστερα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ο δήμαρχος του νησιού.

Σύμφωνα με το Mega, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελόριζο περίπου έναν μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στη συνέχεια κατατέθηκε σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον δήμαρχο του νησιού, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Δείτε το βίντεο με τη σύλληψη του γιατρού που κυκλοφόρησε στα social media:

Τι λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης γαι το περιστατικό

Όπως γνωστοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού «είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία». Μάλιστα οι παραιτήσεις τους έχουν γίνει ήδη γνωστές από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι η σύλληψη του ιατρού δεν έχει «καμμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και καλεί να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

Ο διοικητής της 2ας ΥΠΕ, όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, προσπάθησε προκειμένου να βρεθεί μία λύση και να κατευναστούν τα πνεύματα, μεταβαίνοντας ο ίδιος στο Καστελόριζο, κάτι που τελικά δεν επετεύχθη

Πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η 2η ΥΠΕ έχει στείλει ήδη μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία.

Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει.

Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

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