Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα - Οι έξι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

Snapshot Σήμερα, 5 Ιουλίου 2026, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της Ελλάδας, μεταξύ αυτών η Αττική, η Κρήτη και η Εύβοια.

Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με σοβαρή κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου σημειώθηκαν 16 ταυτόχρονες πυρκαγιές.

Οι αρχές έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για αυξημένη ετοιμότητα και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύσεις και χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες.

Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις περισσότερες πυρκαγιές στα αρχικά τους στάδια, περιορίζοντας την εξάπλωσή τους.

Η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων κοντά σε οικισμούς θεωρείται κρίσιμη για την πρόληψη της εξάπλωσης πυρκαγιών και την ασφάλεια κατοίκων και πυροσβεστών. Snapshot powered by AI

Για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4)

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εντάσσονται:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Κορινθίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Χίου, Σάμου, Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ήδη όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Έκκληση προς τους πολίτες

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

κάψιμο ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού

χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. τροχοί, δισκοπρίονα, συγκολλήσεις)

χρήση υπαίθριων ψησταριών σε επικίνδυνες συνθήκες

ρίψη αναμμένων τσιγάρων

εργασίες στην ύπαιθρο που ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς

Σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

60 μέτωπα σε ένα 24ωρο

Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου και μέσα σε 24 ώρες, εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορίας 4), όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυσκολότερες από αυτές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κρηστώνη Κιλκίς, όπου χρειάστηκε η έκδοση μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και, όπου απαιτήθηκε, την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες του Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίστηκαν άμεσα, με ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Έμπωνα Ρόδου.

Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά στα Βασιλικά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Οι χθεσινές πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης