Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα - Οι έξι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

60 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μέσα σε 24 ώρες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα - Οι έξι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα, 5 Ιουλίου 2026, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της Ελλάδας, μεταξύ αυτών η Αττική, η Κρήτη και η Εύβοια.
  • Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με σοβαρή κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου σημειώθηκαν 16 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
  • Οι αρχές έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για αυξημένη ετοιμότητα και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύσεις και χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες.
  • Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις περισσότερες πυρκαγιές στα αρχικά τους στάδια, περιορίζοντας την εξάπλωσή τους.
  • Η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων κοντά σε οικισμούς θεωρείται κρίσιμη για την πρόληψη της εξάπλωσης πυρκαγιών και την ασφάλεια κατοίκων και πυροσβεστών.
Snapshot powered by AI

Για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4)

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εντάσσονται:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Κορινθίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Χίου, Σάμου, Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)
  • Περιφέρεια Κρήτης
1783171740714-813942586-xartis.jpg

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ήδη όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Έκκληση προς τους πολίτες

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

  • κάψιμο ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού
  • χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. τροχοί, δισκοπρίονα, συγκολλήσεις)
  • χρήση υπαίθριων ψησταριών σε επικίνδυνες συνθήκες
  • ρίψη αναμμένων τσιγάρων
  • εργασίες στην ύπαιθρο που ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς

Σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

60 μέτωπα σε ένα 24ωρο

Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου και μέσα σε 24 ώρες, εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορίας 4), όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων.

739762449-1360543949512894-3800130054456675092-n-1-536x1024.jpg

Οι δυσκολότερες από αυτές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κρηστώνη Κιλκίς, όπου χρειάστηκε η έκδοση μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και, όπου απαιτήθηκε, την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

12.jpg

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες του Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίστηκαν άμεσα, με ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Έμπωνα Ρόδου.

Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά στα Βασιλικά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Οι χθεσινές πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:41WHAT THE FACT

Η ημέρα που άλλαξε την Ιστορία: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ντόλι - Η ιστορία του κλωνοποιημένου προβάτου

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Όσα πρέπει να ξέρετε

07:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΗΠΑ 2276: Πώς θα μοιάζουν οι αμερικανικές μεγαλουπόλεις σε 250 χρόνια

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Γιατί και πού «χάνει» η Ελλάδα το νερό της - Οι απώλειες στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης

07:19LIFESTYLE

Φινάλε και για τις εκπομπές του ΣΚ - Ποιες θα συνεχιστούν

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Πώς οφελούνται οι συνταξιούχοι

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος πάτησε σύριγγα σε παραλία - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των αδειούχων Ιουλίου - Αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους λόγω ακρίβειας

06:39LIFESTYLE

Ερμήνευσε ο Χάρι Στάιλς τραγούδι χωρισμού του με την Τέιλορ Σουίφτ λίγες ώρες πριν τον γάμο της;

06:29ΚΟΣΜΟΣ

Κριμαία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επίθεση

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα - Οι έξι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν με νοιάζει αν θα βρέξει, θα εκφωνήσω την ομιλία μου για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους έως 10 Ιουλίου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Ιουλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ - Αναλυτική πρόγνωση

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιουλίου

05:42ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο: Εκκενώσεις οικισμών, εκρήξεις, ζημιές σε βιοτεχνίες και εργοστάσια - Πυκνός μαύρος καπνός επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη

05:15ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: 59 μόνιμες προσλήψεις σε μετρό, τραμ - Οι ειδικότητες

05:04ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Σύλληψη ηγέτη των αγροτών μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο: Εκκενώσεις οικισμών, εκρήξεις, ζημιές σε βιοτεχνίες και εργοστάσια - Πυκνός μαύρος καπνός επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

01:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ομολόγησε ο 76χρονος - Ήταν μεθυσμένος, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: 112 στη Θεσσαλονίκη για τους καπνούς

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

02:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ από την… άσπρη βούλα, έστειλε τους Γάλλους στα προημιτελικά

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα επηρεάσει το Super El Niño τον χειμώνα στην Ελλάδα - Πρόγνωση ECMWF, CanSIPS και CFS

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός - «Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο», λέει ο Γεωργιάδης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Ιουλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος πάτησε σύριγγα σε παραλία - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Πώς οφελούνται οι συνταξιούχοι

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των αδειούχων Ιουλίου - Αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους λόγω ακρίβειας

14:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Το άγνωστο ραντεβού με δύο Αλβανούς, απόστρατο αστυνομικό και ιερέα λίγες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ - Αναλυτική πρόγνωση

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον πύρινο εφιάλτη στο Ωραιόκαστρο: Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους

06:39LIFESTYLE

Ερμήνευσε ο Χάρι Στάιλς τραγούδι χωρισμού του με την Τέιλορ Σουίφτ λίγες ώρες πριν τον γάμο της;

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: «Λήστεψαν το Πράσινο Ακρωτήριο» - Αντιδράσεις για το γκολ της Αργεντινής

16:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Πώς να συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ