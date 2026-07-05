Εορτολόγιο 5 Ιουλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε  

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Εορτολόγιο 5 Ιουλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
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Σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Λαμπαδού, του Αγίου Κυπριανού και του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Λαμπαδός, η Λαμπαδία, η Λαμπαδίνα και η Λαμπαδή.

Ποιος ήταν ο Όσιος Λαμπαδός

Ο Όσιος Λαμπαδός όταν ακόμα ήταν μέσα στον κόσμο, έλαμπε από τις χριστιανικές αρετές. Διακρινόταν για τη σωφροσύνη του, τη χρηστότητα του, τη χαλιναγώγηση της γλώσσας του, την υπομονή του, τη μακροθυμία του, την πραότητα του, τη μεγάλη αγάπη του προς τους φτωχούς και τους πάσχοντες.

Αργότερα ασκήτεψε, και υπήρξε από τους ασκητές εκείνους, που με την άγια ζωή τους και την υπόληψη της αρετής τους, γίνονται ωφελιμότατοι και στον κόσμο. Πολλοί που έρχονταν στο ασκητήριό του, ο όσιος τους οδηγούσε στα κατάλληλα πνευματικά βάλσαμα και αυτοί επανεύρισκαν την ηθική τους υγεία, που τα πάθη και οι ηδονές της σάρκας είχαν κατασκάψει.

Ο Ιερομάρτυρας Κυπριανός

Ο Ιερομάρτυρας Κυπριανός γεννήθηκε από χριστιανούς γονείς, στο χωριό Κλειστό (ή Κλειτσός ή Κλητζός) των Άγραφων του τέως δήμου Κτημενίων. Πήγε στο Άγιον Όρος και έμεινε στο κελλί του Αγίου Γεωργίου κοντά στο μοναστήρι Κουτλουμουσίου. Εκεί διέπρεψε στις αρετές και έγινε υπόδειγμα μεταξύ των πατέρων. Πήγε στη Θεσσαλονίκη και κήρυξε με καταπληκτική τόλμη μπροστά στον κριτή την πίστη στον Χριστό. Προέτρεψε μάλιστα και τους εντός του κριτηρίου, και αυτόν τον ίδιο τον κριτή, να αρνηθούν το Μωάμεθ. Τον πέρασαν για τρελό και τον έδιωξαν. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί μπήκε στο παλάτι και κήρυξε με το ίδιο θάρρος τον Χριστό μπροστά στον Βεζίρη. Στις 5 Ιουλίου του 1679 μ.Χ. ήμερα Σάββατο, τον αποκεφάλισαν στο Φανάρι.

Ποιος ήταν ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης

Ο Όσιος Αθανάσιος ο εν Άθω γεννήθηκε στην Τραπεζούντα σε εύπορη οικογένεια. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και κάποια στιγμή του γεννήθηκε ο πόθος για ασκητική ζωή. Κάποια στιγμή πήγε στο Άγιο Όρος, όπου μεταξύ άλλων δημιούργησε την ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Όταν υπήρξε ανάγκη να μετασκευαστεί η οροφή του Ναού της Μονής, ο Όσιος ανέβηκε και αυτός μαζί με άλλους αδελφούς της μονής για να τη φτιάξουν. Η οροφή όμως κατέρρευσε και τους καταπλάκωσε.

Ο όσιος Λαμπαδός διακρινόταν για την πραότητα, τη σύνεση και την υπομονή του. Βοηθούσε πολύ τους φτωχούς και τους πάσχοντες. Ασκήτεψε και πέθανε εν ειρήνη.

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