Νεκρός 68χρονος τουρίστας στη Χαλκιδική

Snapshot Ένας 68χρονος Γερμανός τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική.

Παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άνδρας κατέληξε.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για νεκροψία

νεκροτομή.

Το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα της Τρίτης από την παραλία της Γερακινής, στη Χαλκιδική, ένας 68χρονος Γερμανός τουρίστας. Παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών, ο άνδρας κατέληξε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ο 68χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία της Γερακινής. Άμεσα, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην περιοχή παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Εκεί, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του άνδρα πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Παράλληλα, το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.