Ασανσέρ: Περιθώριο έως τις 10 Ιουλίου για την απογραφή των νέων ανελκυστήρων

Μεταβατική διαδικασία απογραφής έως τις 10 Ιουλίου, προβλέπει το υπουργείο Ανάπτυξης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ασανσέρ: Περιθώριο έως τις 10 Ιουλίου για την απογραφή των νέων ανελκυστήρων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το υπουργείο Ανάπτυξης προέβη σε μεταβατική διαδικασία απογραφής ανελκυστήρων έως τις 10 Ιουλίου 2027, για νέους και υφιστάμενους ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα.
  • Η απογραφή ανελκυστήρων που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2026 γίνεται από τον εγκαταστάτη εντός 90 ημερών από τη δήλωση συμμόρφωσης, χωρίς πρόστιμο σε αυτή την προθεσμία.
  • Η τακτική συντήρηση ανελκυστήρων χωρίς αριθμό απογραφής δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνεται νόμιμα πριν την απογραφή, εκτός από επείγουσες εργασίες ασφαλείας.
  • Η ρύθμιση δεν αποτελεί παράταση προθεσμίας αλλά επιτρέπει την ολοκλήρωση της απογραφής χωρίς πρόστιμα εντός της μεταβατικής περιόδου, ενώ προβλέπεται επιβολή προστίμων εκτός αυτής.
  • Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή, επιβολή και είσπραξη προστίμων σχετικών με την απογραφή ανελκυστήρων.
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Μεταβατική διαδικασία για την απογραφή νέων και υφιστάμενων ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο «Ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών στους τομείς των συμβάσεων πιστώσεων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των συμβάσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως, εκτός καταστήματος και ηλεκτρονικά».

Με την τροπολογία τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011 για το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το ζήτημα της μη εμπρόθεσμης απογραφής νέων ανελκυστήρων που εγκαταστάθηκαν σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν προβλεπόταν σχετική υποχρέωση, καθώς και να οργανωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης της απογραφής των υφιστάμενων ανελκυστήρων που δεν έχουν απογραφεί.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής προθεσμίας απογραφής, το Μητρώο θα εξακολουθήσει να δέχεται δηλώσεις για ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2026, για υφιστάμενους ανελκυστήρες που δεν απογράφηκαν εμπρόθεσμα, καθώς και για διορθώσεις, μεταβολές ή συμπληρώσεις στοιχείων ήδη απογεγραμμένων ανελκυστήρων.

Τι συμβαίνει με ασανσέρ που θα εγκατασταθούν μετά την 1η Ιουνίου

Για τους ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2026 προβλέπεται ότι η απογραφή πραγματοποιείται με ευθύνη του εγκαταστάτη εντός 90 ημερών από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE), χωρίς την επιβολή προστίμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η απογραφή θεωρείται εκπρόθεσμη.

Παράλληλα, έως τις 10 Ιουλίου 2027 προβλέπεται μεταβατική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης μπορεί να προβαίνει στην απογραφή ανελκυστήρων που δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου, χωρίς την επιβολή προστίμου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προβλεπόμενη διαδικασία δεν συνιστά παράταση της προθεσμίας απογραφής ούτε θίγει την επιβολή διοικητικών προστίμων στις περιπτώσεις εντοπισμού μη απογεγραμμένου ανελκυστήρα εκτός της μεταβατικής διαδικασίας, είτε ύστερα από καταγγελία είτε κατόπιν ελέγχου. Στόχος της ρύθμισης είναι η ολοκλήρωση της καταγραφής του συνόλου των ανελκυστήρων της χώρας, η ενίσχυση της ασφάλειάς τους και η συμμόρφωση της αγοράς.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι η τακτική συντήρηση ανελκυστήρα που δεν διαθέτει αριθμό απογραφής δεν μπορεί να ολοκληρώνεται νόμιμα πριν από την απογραφή του στο Μητρώο, με εξαίρεση τις απολύτως αναγκαίες εργασίες για την ασφαλή ακινητοποίηση ή την αποτροπή άμεσου κινδύνου.

Παράλληλα, εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό της διαδικασίας εκπρόθεσμης απογραφής, της ψηφιακής επιβολής και της είσπραξης των προβλεπόμενων προστίμων, ενώ ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της ρύθμισης ορίζεται η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

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