Ηλεία: Αίσιο τέλος για τέσσερις πεζοπόρους που εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι

Snapshot Το μονοπάτι έγινε απροσπέλαστο, εμποδίζοντας τους πεζοπόρους να συνεχίσουν ή να επιστρέψουν με ασφάλεια.

Οι πεζοπόροι επικοινώνησαν με το 112 και ζητήσαν βοήθεια, παραμένοντας ψύχραιμοι.

Ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με συμμετοχή 6ης ΕΜΑΚ Πατρών, 18ης ΕΜΟΔΕ Πύργου, αστυνομικών και κατοίκων της περιοχής.

Οι πεζοπόροι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να έχει αναφερθεί τραυματισμός. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων πεζοπόρων από την Αθήνα, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή του Πανόπουλου Ηλείας, κοντά στο δάσος της Κάπελης.

Όπως αναφέρει το thebest.gr, οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες διέσχιζαν το φαράγγι Σιπρένι, όταν η έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ωρών προκάλεσε μεγάλη αύξηση της στάθμης των υδάτων. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το μονοπάτι που ακολουθούσαν να καταστεί απροσπέλαστο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να συνεχίσουν τη διαδρομή τους ούτε να επιστρέψουν με ασφάλεια.

Συνειδητοποιώντας τη δύσκολη θέση στην οποία είχαν περιέλθει, οι τέσσερις πεζοπόροι παρέμειναν ψύχραιμοι και επικοινώνησαν άμεσα με το 112, ζητώντας τη συνδρομή των αρχών.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών, της 18ης ΕΜΟΔΕ Πύργου, αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου. Καθοριστική ήταν επίσης η βοήθεια κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι γνώριζαν καλά το δύσβατο και απαιτητικό φυσικό τοπίο.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των διασωστικών ομάδων, οι τέσσερις πεζοπόροι εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο, όντας όλοι καλά στην υγεία τους.