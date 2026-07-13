Φωτιά κοντά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Νέας Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει πλησίον διάσπαρτων κατοικιών.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2 ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Μόλις 45 λεπτά αφότου ξέσπασε το πύρινο μέτωπο, λίγο μετά τις 16:00 η φωτιά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Νέας Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο και δεν έχει ενεργό μέτωπο.