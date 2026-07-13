Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Η απαγόρευση ισχύει από το πρωί της Δευτέρας και για ένα 24ωρο

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Φώτο Αρχείου

Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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Απαγορεύεται από σήμερα Δευτέρα 13/7 και για ένα εικοσιτετράωρο η κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εμφάνισης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Συγκεκριμένα, ύστερα από την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, από σήμερα στις 7:30 έως και αύριο, Τρίτη, την ίδια ώρα απαγορεύεται η διέλευση πεζών και κάθε είδους οχήματος από: το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η πρόσβαση δεν επιτρέπεται:

  • στο τμήμα του Σέιχ Σου που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη.
  • στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου.
  • στο δασόκτημα Πανοράματος, από τα Πλατανάκια έως το Σκοπευτήριο.
  • στη δασική περιοχή Θέρμης, κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και το δασόκτημα Ισενλί.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο σήμερα

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, η Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς, βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε κίνδυνο επιπέδου 4, για την εμφάνιση πυρκαγιάς σήμερα 13 Ιουλίου.

Παράλληλα, στη Θράκη, στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική και δυτική Ελλάδα, στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική Κρήτη, επικρατεί κίνδυνος επιπέδου 3, δηλαδή αρκετά υψηλός κίνδυνος, για να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

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