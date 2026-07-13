Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη

Εστιές φωτιάς ξέσπασαν το απόγευμα στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης και τον Άγιο Αθανάσιο στη Θεσσαλονίκη

Ελένη Ευστρατίου

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι φωτιές στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης και τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης τέθηκαν υπό έλεγχο το απόγευμα της Κυριακής.
  • Στην Αλεξανδρούπολη επιχείρησαν 23 πυροσβέστες, έξι οχήματα, πεζοπόρο τμήμα, ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.
  • Στον Άγιο Αθανάσιο συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, δέκα οχήματα, δύο ελικόπτερα και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Η φωτιά στη Θεσσαλονίκη οριοθετήθηκε περίπου μισή ώρα μετά την εκδήλωσή της και στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους για προειδοποίηση.
  • Τα αίτια των πυρκαγιών ερευνώνται από κλιμάκια των Διευθύνσεων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
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Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα το απόγευμα Κυριακής στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης και στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.

Στην Αλεξανδρούπολη, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Άβαντα λίγο μετά τις 19:00 σε χαμηλή βλάστηση, ενώ αντιμετωπίστηκε από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού από ένα ελικόπτερο και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μήνυμα 112 στη Θεσσαλονίκη

Μία ώρα νωρίτερα, γύρω στις 18.00, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο τού δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα και δύο ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά οριοθετήθηκε περίπου μισή ώρα μετά την εκδήλωσή της, ενώ προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για την εξέλιξη του συμβάντος.

Κλιμάκια των αρμόδιων Διευθύνσεων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών.

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